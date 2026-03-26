Ретро-кросівки 1990-х: стильна модель, за якою полюють усі

Кросівки Adidas.

Якщо світові подіуми намагаються дивувати нас футуристичними формами та сяючими тканинами, то справжня вулична мода зробила крок у зовсім інший бік. І головний герой цього тренду — річ, яка ще кілька років тому здавалася архаїчною та забутою. Мова про кросівки.

Які кросівки носитимуть усі у 2026 році

Мова не просто про кросівки, а культові замшеві моделі від Adidas, які повернулися після десятиліть забуття та зараз переживають справжнє відродження.

Що ж зробило їх такими бажаними? Все дуже просто. Highsnobiety пояснює це любов’ю до шоколадних та коричневих відтінків, які поступово стали альтернативою білому взуттю, що довгі роки панувало у гардеробах інфлюєнсерів. Ці теплі кольори, разом із м’якою замшевою текстурою, зробили старі моделі неймовірно сучасними.

Що найцікавіше, ці кросівки чудово вписуються у будь-який гардероб. Вони будуть мати вдалий вигляд із довгим класичним пальтом, із об’ємним трикотажем, і з вільними штанами карго. І не бійтеся трохи потертих підошв чи ледь помітних слідів часу — у цьому навіть є свій шарм. Чим більше вони нагадують про минуле, тим цікавіший вигляд отримує ваш образ.

Зрештою, у цій моді є щось глибоко ностальгійне. Для багатьох це можливість ненадовго повернутися в юність, знову відчути дух свободи і легкість, які здавалися безтурботними.

