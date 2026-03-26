Джинсы 2026 года, которые должна иметь каждая в своем гардеробе

Джинсы 2026 года, которые должна иметь каждая в своем гардеробе

Дата публикации 26 марта 2026 11:47
Джинсы 2026 года, которые должна иметь каждая в своем гардеробе
Светлые джинсы. Фото: freepik

Если раньше мы постоянно балансировали между ультраузкими скинни и широкими baggy, то в 2026 году мода делает паузу на "золотой середине". Главная тенденция — stovepipe jeans. Это не просто еще одна модель джинсов, а идеальная комбинация удобства, стиля и вневременной эстетики.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Как распознать самые модные джинсы 2026 года

Представьте дымоход: узкий сверху и ровный вниз — вот это и есть силуэт этих джинсов. В талии и бедрах они сидят плотно, подчеркивая форму, а от колена штанина спадает вертикально, не обтягивая икру, но и не делая ноги широкими. Получается баланс между скинни и классикой, который выглядит естественно и элегантно.

Трендова модель джинсів цього року
Стильный образ с модными джинсами 2026 года. Фото: Instagram/lisonseb

Почему эти джинсы достойны внимания

  1. Визуально удлиняют ноги
    Прямые штанины от колена делают ноги стройнее. Даже если ваш рост средний, эти джинсы добавляют легкости и изящества силуэту.
  2. Легко подобрать обувь
    Забудьте о дилемме "что сегодня надеть с джинсами". Stovepipe будут удачно смотреться и с ботильонами-чулками, и с лоферами, и с кедами. Это реально универсальная база, которая решает многие стилевые вопросы.
  3. Инвестиция на каждый день
    Они не выйдут из моды за сезон. Эти джинсы можно сочетать со всем: от легких футболок до классических рубашек и жакетов. Это именно та вещь, которая делает жизнь проще и стильнее одновременно.
Джинсы 2026 года, которые должна иметь каждая в своем гардеробе - фото 2
Образ с темными джинсами. Фото: Instagram/salome.mory

2026 год — о вещах, которые работают на вас, а не против. Stovepipe jeans — это идеальный пример такой логики: стильно, удобно, универсально. Если еще нет в гардеробе такой пары, самое время присмотреться к ним.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, какие джинсы потеряли актуальность в 2026 году. Новини.LIVE расскажет о цветах, форме, моделях, о которых стилисты советуют забыть. В моде то, что можно носить годами.

Также мы сообщали, что винтажные джинсы из 70-х вернулись в моду. По данным Новини.LIVE, этот фасон появился в 1970-х годах, в эпоху хиппи и диско, и быстро стал символом того времени.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
