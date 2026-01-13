Видео
Главная Мода Андре Тан назвал 7 джинсов, которые будут в моде в 2026 году

Андре Тан назвал 7 джинсов, которые будут в моде в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:17
Джинсы 2026 года — 7 стильных моделей, диктующих новые правила
Джинсы. Фото: freepik

Украинский дизайнер Андре Тан назвал джинсы, на которые стоит обратить внимание в 2026 году. Он выделил 7 моделей, которые будут определять стиль сезона.

Подробнее о них дизайнер рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

Джинсы, которые будут на пике популярности 2026 года

Barrel leg

Это джинсы со скругленным силуэтом. Они добавляют объема в нижней части тела, поэтому важно подбирать правильную длину. При удачном крое они выглядят современно и уже появляются в коллекциях дизайнеров и на улицах городов.

Новий фасон джинсів, що має сучасний вигляд
Barrel leg. Фото из Instagram

Клеш

Модель, напоминающая стиль 70-х. Клеш делает силуэт более легким и добавляет образу ретро-настроения. Просто найдите посадку, которая подходит именно вашему росту.

Джинси з 70-х з тією посадкою, що підійде будь-якому росту
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Джинсы с принтами

Такие джинсы сразу становятся главным элементом образа и позволяют легко создавать нестандартные сочетания с базовыми вещами.

Темно-синие джинсы

Простые и универсальные, они снова возвращаются в гардеробы. Подойдут любому типу фигуры и легко сочетаются с разными вещами, от повседневной одежды до более сдержанного стиля.

Універсальні джинси, що підійдуть будь-якому стилю
Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Джинсы с отворотами

Модели с подвернутыми штанинами добавляют непринужденности образу. Их можно сделать самостоятельно или выбрать готовые варианты в коллекциях брендов, таких как Chloé и Loewe.

Базовые джинсы

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Укороченные или стандартной длины, они остаются надежным вариантом для любого гардероба.

Базові джинси, що не виходять з моди
Базовые джинсы. Фото из Instagram

Широкие джинсы

Их носят уже несколько сезонов подряд. Важно найти свой вариант, чтобы сочетать удобство и вид, который не ощущается громоздким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет от Андре Тана прост: не ограничивать себя стандартными решениями. Джинсы можно выбирать так, чтобы они отражали ваш характер и позволяли экспериментировать со стилем.

Ранее мы писали о том, какие джинсы стилисты советуют оставить в 2025 году и присмотреться к более современным моделям.

Также мы сообщали, что джинсы с низкой талией возвращают себе модный статус в 2026 году.

Андре Тан мода тренды Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
