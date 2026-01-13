Джинсы 2026 года — 7 стильных моделей, диктующих новые правила

Джинсы. Фото: freepik

Украинский дизайнер Андре Тан назвал джинсы, на которые стоит обратить внимание в 2026 году. Он выделил 7 моделей, которые будут определять стиль сезона.

Подробнее о них дизайнер рассказал в своем Instagram.

Джинсы, которые будут на пике популярности 2026 года

Barrel leg

Это джинсы со скругленным силуэтом. Они добавляют объема в нижней части тела, поэтому важно подбирать правильную длину. При удачном крое они выглядят современно и уже появляются в коллекциях дизайнеров и на улицах городов.

Barrel leg. Фото из Instagram

Клеш

Модель, напоминающая стиль 70-х. Клеш делает силуэт более легким и добавляет образу ретро-настроения. Просто найдите посадку, которая подходит именно вашему росту.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Джинсы с принтами

Такие джинсы сразу становятся главным элементом образа и позволяют легко создавать нестандартные сочетания с базовыми вещами.

Темно-синие джинсы

Простые и универсальные, они снова возвращаются в гардеробы. Подойдут любому типу фигуры и легко сочетаются с разными вещами, от повседневной одежды до более сдержанного стиля.

Темно-синие джинсы. Фото из Instagram

Джинсы с отворотами

Модели с подвернутыми штанинами добавляют непринужденности образу. Их можно сделать самостоятельно или выбрать готовые варианты в коллекциях брендов, таких как Chloé и Loewe.

Базовые джинсы

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Укороченные или стандартной длины, они остаются надежным вариантом для любого гардероба.

Базовые джинсы. Фото из Instagram

Широкие джинсы

Их носят уже несколько сезонов подряд. Важно найти свой вариант, чтобы сочетать удобство и вид, который не ощущается громоздким.

Совет от Андре Тана прост: не ограничивать себя стандартными решениями. Джинсы можно выбирать так, чтобы они отражали ваш характер и позволяли экспериментировать со стилем.

