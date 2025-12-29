Видео
Україна
Модное возвращение — джинсы с низкой талией захватят 2026 год

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 11:19
Произошло возвращение культовых джинсов 2000-х — что носить в 2026 году
Светлые джинсы. Фото: freepik

После нескольких лет доминирования завышенной талии мода движется в другую сторону. Джинсы с низкой посадкой снова появляются в гардеробах, но сейчас они выглядят немного иначе.

Об этом сообщает Vogue.

Читайте также:

Что такое low-rise и почему они вернулись

Джинсы с низкой посадкой — это модель, которая сидит ниже естественной линии талии, на бедрах. В 2000-х их носили низко — иногда настолько, что это выглядело эпатажным. Сейчас low-rise возвращаются в более адаптированном формате.

Мода логично движется циклами. После лет завышенной талии, которая визуально сокращает туловище и удлиняет ноги, пришло время для противоположного эффекта. Джинсы с низкой посадкой визуально удлиняют туловище и меняют пропорции образа. Это выглядит свежо просто потому, что мы долго этого не видели.

Какие модели будут носить в 2026 году

В 2026 году стилисты прогнозируют популярность нескольких вариантов денима с низкой посадкой.

Классические прямые

Лаконичные, без лишнего декора. Идеальные джинсы для базовых образов и офисного casual. Это тот вариант, который легко вписывается в любой гардероб.

Ідеальні джинси для базових образів
Серые джинсы прямого кроя. Фото из Instagram

Расслабленные (relaxed fit)

Мягкая посадка, более широкие штанины, комфорт в движении. Хорошо работают с oversize-верхом, так как не создают резкого контраста между узким низом и широким верхом.

Комфортні джинси зі зручною посадкою
Расслабленный фасон джинсов. Фото из Instagram

С акцентом на бедрах

Модели, которые подчеркивают линию тела, но не выглядят слишком откровенно. Часто дополняются ремнем, который становится не просто функциональной деталью, а акцентом образа.

Доповнюйте джинси ремінем для стильних образів
Джинсы с ремнем. Фото из Instagram

С чем носить трендовые джинсы

Джинсы с низкой посадкой лучше всего работают с короткими или приталенными топами, которые уравновешивают линию бедер. Если низ сидит на бедрах, верх должен заканчиваться чуть выше или на уровне талии. Иначе пропорции разваливаются.

Укороченные жакеты тоже удачный выбор, и здесь ремень перестает быть второстепенной деталью. Он становится полноценным стилистическим акцентом, который держит внимание на талии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что же касается обуви, джинсы с низкой посадкой органично сочетаются как с массивными моделями на платформе, так и с минималистичными сандалиями. Зависит от настроения образа.

Ранее мы писали о том, что джинсы из 90-х возвращаются в моду. Их можно увидеть уже на подиумах.

Также мы сообщали, в каких джинсах фигура будет выглядеть идеально после 35 лет.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
