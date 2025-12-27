Видео
Главная Мода Джинсы в образах — простые комбинации на каждый день

Джинсы в образах — простые комбинации на каждый день

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 11:42
Варианты стильных образов с джинсами на 2026 год — фото
Девушка в образе с джинсами. Фото: freepik

Джинсы — это базовая вещь, которая может стать основой гардероба на любой случай, если подобрать фасон и сочетание под свой стиль. Имейте в виду, что джинсы выглядят естественно, когда сидят идеально, и помогают создавать образы под разные настроения образа.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить джинсы в холодное время года.

Читайте также:

Образы с джинсами на зиму

Один из простых и универсальных вариантов — джинсы с рубашкой. Важно, чтобы рубашка имела свободный крой, тогда она не будет сковывать движения и легко будет сочетаться с разными моделями джинсов. Кстати, прямые джинсы хорошо смотрятся с классической рубашкой, а широкие джинсы-палаццо создают легкий, неформальный силуэт.

Прямі джинси легко стилізувати в образі
Прямые джинсы с рубашкой. Фото из Instagram

Если добавить пиджак, джинсы мгновенно приобретают более строгий вид. Короткий твидовый жакет поможет сделать образ аккуратным и одновременно современным. Такой вариант удобно носить на работу или на встречи, когда не хочется надевать классические брюки, но важно выглядеть более официально.

Джинси можна стилізувати в офісному стилі
Джинсы с пиджаком. Фото из Instagram

Для повседневного образа достаточно совместить джинсы со свитером оверсайз. Он создает ощущение комфорта и позволяет играть с аксессуарами — шарфы, сумки, ремни. При этом джинсы в этом образе как основа.

Базовий образ на зиму з джинсами та светром
Свитер с джинсами. Фото из Instagram

Таким образом, даже одна базовая пара джинсов может выглядеть по-разному в зависимости от остального комплекта. Стоит лишь подобрать фасон, обратить внимание на крой верхней одежды и добавить мелкие акценты, которые подчеркнут ваш стиль.

Ранее мы писали о том, какие джинсы считаются наиболее универсальными и практичными.

Также мы сообщали, что при желании зимой можно найти достойную альтернативу джинсам.

мода тренды зима Джинсы образ
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
