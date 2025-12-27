Варіанти стильних образів з джинсами на 2026 рік — фото

Дівчина в образі з джинсами. Фото: freepik

Джинси — це базова річ, яка може стати основою гардеробу на будь-який випадок, якщо підібрати фасон і поєднання під свій стиль. Майте на увазі, що джинси мають природний вигляд, коли сидять ідеально, і допомагають створювати образи під різні настрої.

Новини.LIVE розповість, з чим носити джинси в холодну пору року.

Образи з джинсами на зиму

Один із простих і універсальних варіантів — джинси з сорочкою. Важливо, щоб сорочка мала вільний крій, тоді вона не буде обмежувати рухи і легко поєднуватиметься з різними моделями джинсів. До речі, прямі джинси мають вдалий вигляд з класичною сорочкою, а широкі джинси-палаццо створюють легкий, неформальний силует.

Прямі джинси з сорочкою. Фото з Instagram

Якщо додати піджак, джинси миттєво набувають більш строгого вигляду. Короткий твідовий жакет допоможе зробити образ акуратним і водночас сучасним. Такий варіант зручно носити на роботу або на зустрічі, коли не хочеться одягати класичні брюки, але важливо мати більш офіційний вигляд.

Джинси з піджаком. Фото з Instagram

Для повсякденного образу досить поєднати джинси зі светром оверсайз. Він створює відчуття комфорту і дозволяє грати з аксесуарами — шарфи, сумки, ремені. При цьому джинси в цьому образі як основа.

Светр з джинсами. Фото з Instagram

Таким чином, навіть одна базова пара джинсів може мати різний вигляд в залежності від решти комплекту. Варто лише підібрати фасон, звернути увагу на крій верхнього одягу і додати дрібні акценти, що підкреслять ваш стиль.

Раніше ми писали про те, які джинси вважаються найбільш універсальними та практичними.

Також ми повідомляли, що за бажанням взимку можна знайти гідну альтернативу джинсам.