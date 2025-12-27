Варіанти стильних образів з джинсами на 2026 рік — фото

Джинси в образах — прості комбінації на кожен день
Джинси — це базова річ, яка може стати основою гардеробу на будь-який випадок, якщо підібрати фасон і поєднання під свій стиль. Майте на увазі, що джинси мають природний вигляд, коли сидять ідеально, і допомагають створювати образи під різні настрої.
Новини.LIVE розповість, з чим носити джинси в холодну пору року.
Образи з джинсами на зиму
Один із простих і універсальних варіантів — джинси з сорочкою. Важливо, щоб сорочка мала вільний крій, тоді вона не буде обмежувати рухи і легко поєднуватиметься з різними моделями джинсів. До речі, прямі джинси мають вдалий вигляд з класичною сорочкою, а широкі джинси-палаццо створюють легкий, неформальний силует.
Якщо додати піджак, джинси миттєво набувають більш строгого вигляду. Короткий твідовий жакет допоможе зробити образ акуратним і водночас сучасним. Такий варіант зручно носити на роботу або на зустрічі, коли не хочеться одягати класичні брюки, але важливо мати більш офіційний вигляд.
Для повсякденного образу досить поєднати джинси зі светром оверсайз. Він створює відчуття комфорту і дозволяє грати з аксесуарами — шарфи, сумки, ремені. При цьому джинси в цьому образі як основа.
Таким чином, навіть одна базова пара джинсів може мати різний вигляд в залежності від решти комплекту. Варто лише підібрати фасон, звернути увагу на крій верхнього одягу і додати дрібні акценти, що підкреслять ваш стиль.
