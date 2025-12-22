Темно-сірі джинси, які стануть основою вашого гардеробу 2026

Темно-сірі джинси. Фото: freepik

Світлі джинси цієї зими поступаються місцем графітовим, вугільним і майже чорним відтінкам. На думку стилістів, це нормальна реакція на новий сезон.

Практичні джинси на цей сезон

Вільні джинси — oversize, багі, extra-baggy — у темних відтінках набувають більш чіткої форми. Світлий денім розмиває обриси, темний ж навпаки, їх підкреслює. Прямі та широкі моделі теж виграють від графітової гами: вони мають структурованіший вигляд, але без офіційності, яка іноді не потрібна в образах.

Обтислі джинси, які повернулися після кількох років забуття, у темно-сірому мають інакший вигляд, ніж у синьому чи чорному. Контрастні шви тут читаються виразніше, а якщо крій трохи вільніший біля щиколотки — силует стає легшим.

Враховуючи, що темно-сірі джинси вже самі по собі нейтральні, їх легко поєднувати з базовими речами — светрами, куртками, пальтами. Єдине, на що варто звернути увагу: якщо обираєте вільний силует, візьміть розмір, що дозволяє мати не тільки стильнйи, але і комфортний вигляд.

Раніше ми писали про те, що білі джинси в цьому сезоні обирають все частіше, але в конкретному фасоні.

Також ми повідомляли про модель джинсів, що повернулась в тренди прямісько з 2000-х.