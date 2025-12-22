Темно-серые джинсы, которые станут основой вашего гардероба 2026 года

Достаточно универсальные — темно-серые джинсы для любого образа
Светлые джинсы этой зимой уступают место графитовым, угольным и почти черным оттенкам. По мнению стилистов, это нормальная реакция на новый сезон.
Об этом пишет Vogue.
Практичные джинсы на этот сезон
Свободные джинсы — oversize, багги, extra-baggy — в темных оттенках приобретают более четкую форму. Светлый деним размывает очертания, темный же наоборот, их подчеркивает. Прямые и широкие модели тоже выигрывают от графитовой гаммы: они выглядят более структурированно, но без официальности, которая иногда не нужна в образах.
Обтягивающие джинсы, которые вернулись после нескольких лет забвения, в темно-сером выглядят иначе, чем в синем или черном. Контрастные швы здесь читаются отчетливее, а если крой немного свободнее у щиколотки — силуэт становится легче.
Учитывая, что темно-серые джинсы уже сами по себе нейтральны, их легко сочетать с базовыми вещами — свитерами, куртками, пальто. Единственное, на что стоит обратить внимание: если выбираете свободный силуэт, возьмите размер, позволяющий выглядеть не только стильно, но и комфортно.
