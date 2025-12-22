Видео
Главная Мода Достаточно универсальные — темно-серые джинсы для любого образа

Достаточно универсальные — темно-серые джинсы для любого образа

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 11:16
Темно-серые джинсы, которые станут основой вашего гардероба 2026 года
Темно-серые джинсы. Фото: freepik

Светлые джинсы этой зимой уступают место графитовым, угольным и почти черным оттенкам. По мнению стилистов, это нормальная реакция на новый сезон.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Практичные джинсы на этот сезон

Свободные джинсы — oversize, багги, extra-baggy — в темных оттенках приобретают более четкую форму. Светлый деним размывает очертания, темный же наоборот, их подчеркивает. Прямые и широкие модели тоже выигрывают от графитовой гаммы: они выглядят более структурированно, но без официальности, которая иногда не нужна в образах.

В якому кольорі джинси вважаються найпрактичнішими
Launchmetrics. Фото: Vogue

Обтягивающие джинсы, которые вернулись после нескольких лет забвения, в темно-сером выглядят иначе, чем в синем или черном. Контрастные швы здесь читаются отчетливее, а если крой немного свободнее у щиколотки — силуэт становится легче.

Достаточно универсальные — темно-серые джинсы для любого образа - фото 2
Launchmetrics. Фото: Vogue

Учитывая, что темно-серые джинсы уже сами по себе нейтральны, их легко сочетать с базовыми вещами — свитерами, куртками, пальто. Единственное, на что стоит обратить внимание: если выбираете свободный силуэт, возьмите размер, позволяющий выглядеть не только стильно, но и комфортно.

Ранее мы писали о том, что белые джинсы в этом сезоне выбирают все чаще, но в конкретном фасоне.

Также мы сообщали о модели джинсов, которая вернулась в тренды прямо из 2000-х.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
