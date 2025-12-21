Видео
Україна
Видео

Самые модные белые джинсы 2026 — этот фасон будут носить весь год

Самые модные белые джинсы 2026 — этот фасон будут носить весь год

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 18:17
Универсальные белые джинсы — что будет в моде ближайшие сезоны
Белые джинсы. Фото: freepik

Белые джинсы давно перестали надевать только для особых событий. Сейчас они фактически стали базовой вещью гардероба.

В Vogue объяснили, что среди джинсов самые эффективные именно белые.

Чем особенны белые джинсы

Давайте вспомним старые фото Джейн Биркин, где деним еле держится на бедрах и собирает мягкие складки спереди. По этим фото становится понятно, что в таком подходе есть доля свободы, которой часто не хватает современным гардеробам. Но она понемногу возвращается в белых джинсах.

Білі джинси додадуть ефектності образу
Белые джинсы в холодный сезон. Фото из Instagram

Модные аналитики отмечают, что уже сейчас белые джинсы, а именно прямые, широкие и "подковы" на пике своей популярности. Поэтому бренды, которые специализируются на дениме, — от Citizens of Humanity до DL1961 — ежегодно выпускают обновленные версии, потому что спрос не падает. Более новые марки тоже не отстают: у Toteme, например, белая модель со скрученными боковыми швами уже успела стать узнаваемой — ее даже на подиумах можно увидеть чаще, чем классический синий вариант.

Но самая большая сила белых джинсов в том, что они не требуют сложных решений. Массивный свитер, сдержанная блуза, лаконичная футболка — все это идеальная база для таких джинсов.

Білі джинси актуальні круглий рік
Белые джинсы в трендовом образе. Фото из Instagram

Однако дизайнеры часто предостерегают от популярных ошибок в образах. По их словам, когда вещь сама по себе "чистая", ей не нужны дополнительные спецэффекты. Для образа будет достаточно небольшой сумки простого кроя, удобной обуви без декора и минимальных украшений.

Самые модные белые джинсы 2026 — этот фасон будут носить весь год - фото 3
Белые джинсы со свитером. Фото из Instagram

Единственное, что пугает большинство, так это то, что на эти джинсы легко поставить пятно. Остается мелочь: найти пятновыводитель, который вам не предаст, и определить, какая модель сидит так, как вы хотите. Или решить, что нужна не одна, а две пары — для разных образов.

Ранее мы писали о том, какие джинсы в стиле 70-х сейчас легко можно адаптировать в современном образе.

Также мы сообщали, какие джинсы покорили своей практичностью и подойдут разным фигурам.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
