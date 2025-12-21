Универсальные белые джинсы — что будет в моде ближайшие сезоны

Белые джинсы. Фото: freepik

Белые джинсы давно перестали надевать только для особых событий. Сейчас они фактически стали базовой вещью гардероба.

В Vogue объяснили, что среди джинсов самые эффективные именно белые.

Чем особенны белые джинсы

Давайте вспомним старые фото Джейн Биркин, где деним еле держится на бедрах и собирает мягкие складки спереди. По этим фото становится понятно, что в таком подходе есть доля свободы, которой часто не хватает современным гардеробам. Но она понемногу возвращается в белых джинсах.

Белые джинсы в холодный сезон. Фото из Instagram

Модные аналитики отмечают, что уже сейчас белые джинсы, а именно прямые, широкие и "подковы" на пике своей популярности. Поэтому бренды, которые специализируются на дениме, — от Citizens of Humanity до DL1961 — ежегодно выпускают обновленные версии, потому что спрос не падает. Более новые марки тоже не отстают: у Toteme, например, белая модель со скрученными боковыми швами уже успела стать узнаваемой — ее даже на подиумах можно увидеть чаще, чем классический синий вариант.

Но самая большая сила белых джинсов в том, что они не требуют сложных решений. Массивный свитер, сдержанная блуза, лаконичная футболка — все это идеальная база для таких джинсов.

Белые джинсы в трендовом образе. Фото из Instagram

Однако дизайнеры часто предостерегают от популярных ошибок в образах. По их словам, когда вещь сама по себе "чистая", ей не нужны дополнительные спецэффекты. Для образа будет достаточно небольшой сумки простого кроя, удобной обуви без декора и минимальных украшений.

Белые джинсы со свитером. Фото из Instagram

Единственное, что пугает большинство, так это то, что на эти джинсы легко поставить пятно. Остается мелочь: найти пятновыводитель, который вам не предаст, и определить, какая модель сидит так, как вы хотите. Или решить, что нужна не одна, а две пары — для разных образов.

