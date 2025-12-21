Відео
Головна Мода Наймодніші білі джинси 2026 — фасон, що носитимуть цілий рік

Наймодніші білі джинси 2026 — фасон, що носитимуть цілий рік

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 18:17
Універсальні білі джинси — що буде в моді найближчі сезони
Білі джинси. Фото: freepik

Білі джинси давно перестали одягати тількі для особливих подій. Зараз вони фактично стали базовою річчю гардероба. 

У Vogue пояснили, що серед джинсів найефективніші саме білі.

Чим особливі білі джинси 

Давайте згадаємо старі фото Джейн Біркін, де денім ледве тримається на стегнах і збирає м’які складки спереду. З цих фото стає зрозуміло, що в такому підході є частка свободи, якої часто бракує сучасним гардеробам. Але вона потрохи повертається в білих джинсах.

Білі джинси додадуть ефектності образу
Білі джинси в холодний сезон. Фото з Instagram

Модні аналітики відзначають, що вже зараз білі джинси, а саме прямі, широкі та "підкови" на піку своєї популярності. Тому бренди, які спеціалізуються на денімі, — від Citizens of Humanity до DL1961 — щороку випускають оновлені версії, бо попит не падає. Новіші марки теж не відстають: у Toteme, наприклад, біла модель зі скрученими бічними швами вже встигла стати впізнаваною — її навіть на подіумах можна побачити частіше, ніж класичний синій варіант.

Та найбільша сила білих джинсів у тому, що вони не вимагають складних рішень. Масивний светр, стримана блуза, лаконічна футболка — все це ідеальна база для таких джинсів. 

Білі джинси актуальні круглий рік
Білі джинси в трендовому образі. Фото з Instagram

Проте дизайнери часто застерігають від популярних помилок в образах. За їх словами, коли річ сама по собі "чиста", їй не потрібні додаткові спецефекти. Для образу буде достатньо невеликої сумки простого крою, зручного взуття без декору й мінімальних прикрас.

Наймодніші білі джинси 2026 — фасон, що носитимуть цілий рік - фото 3
Білі джинси зі светром. Фото з Instagram

Єдине, що лякає більшість, то це те, що на ці джинси легко поставити пляму. Залишається дрібниця: знайти засіб для виведення плям, який вам не зрадить, і визначити, яка модель сидить так, як ви хочете. Або вирішити, що потрібна не одна, а дві пари — для різних образів. 

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
