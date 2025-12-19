Джинси залишаємо в шафі — які штани прийшли їм на заміну взимку

Коричневі штани. Фото з Instagram

Стилісти радять цієї зими носити штани замість джинсів. Особливо актуальні чорні моделі, які легко комбінувати з верхнім одягом та светрами.

У Cosmopolitan розповіли про варіанти штанів, які стануть основою зимового гардероба.

Джинси зручні, але вони не завжди підходять для морозних днів. Тканина джинсової тканини щільна, але не дуже тепла. Плюс джинси рідко мають елегантний вигляд, коли потрібно створити більш зібраний образ.

Штани вирішують обидві проблеми. І якщо раніше штани асоціювались з офісом та формальними подіями, то зараз їх носять скрізь. Так, їх можна сміливо одягати і в кав'ярню, і на прогулянку, і на зустріч з друзями.

Базові штани, що в тренді

Класичні прямі штани

Це база, яка має бути у кожної. Такі штани підходять під все — під піджак для ділової зустрічі, під светр для повсякденного образу, під блузку для вечірнього виходу.

Прямі чорні штани в образах. Фото з Instagram

Класичні штани працюють як чорна футболка у гардеробі — вони ніколи не виходять з моди і підходять до 90% ситуацій.

Штани кльош

Це модель з розширенням від коліна вниз. Зараз кльош знову носять після довгої перерви. Їх краще поєднувати з об'ємним верхом. Великий светр, пухова куртка, дублянка — все це врівноважується розширеною формою низу.

Кльош в зимовому образі. Фото з Instagram

Є нюанс з взуттям. Кльош краще носити з каблуком або платформою, бо вони візуально витягують ноги. З кросівками теж можна, але тоді є ризик, що штани візуально вкоротять зріст.

Штани з екошкіри

Коли весь гардероб складається з вовняних светрів та тканинних штанів, іноді хочеться чогось іншого. Шкіра дає цей контраст і додає родзинки образу.

Штани з екошкіри. Фото з Instagram

Шкіряні штани часто комбінують з хутряними речами — шубами чи дублянками. Виходить цікаве поєднання фактур, де кожна доповнює іншу. Або можна навпаки обрати щось м'яке зверху типу кашемірового светра.

В цілому, усі ці штани добре працюють з базовим верхом. Светр, водолазка, блузка — будь-що підійде. Головне, щоб верх був простішим ніж низ, особливо якщо штани кльош або зі шкіри. З верхнім одягом теж все просто. Пальто, пуховик, дублянка, шуба — чорні штани підходять під все.

