Головна Мода Найромантичніші штани 2026 — оксамит з 90-х повертається

Найромантичніші штани 2026 — оксамит з 90-х повертається

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:02
Найелегантніші оксамитові штани 90-х — як носити їх зараз
Дівчина в костюмі з оксамиту. Фото: freepik

Оксамитові штани повертаються у зимові гардероби не як ностальгічний жест, а як відповідь на запит на комфорт і виразність. Їхній м’який блиск і характерна фактура роблять будь-який образ теплішим, сміливішим і трохи театральним.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

За останні кілька сезонів ми вже бачили, як 90-ті повертають собі роль головного натхнення дизайнерів. Проте цього разу фокус змістився з курток на матеріал, який довго "чекав свого зоряного часу". Йдеться про оксамит. Саме штани з нього і стали тією самою несподіваною річчю, яку фешн-редактори й стилісти називають "найприємнішим камбеком зими".

Штани в стилі 90-х в моді

Перший справжній прорив оксамиту пов’язують із Томом Фордом та його переломною колекцією Gucci осінь–зима 1995/96. Після показу, за словами модних аналітиків, інтерес до оксамиту зріс настільки різко, що продажі бренду підскочили майже вдвічі. Для епохи без соцмереж це був феномен.

Оксамитові штани підкорюють тренди
Оксамитові штани в тренді. Фото з Instagram

Попри циклічність моди, ця тканина ніколи не зникала повністю. Стилісти пояснюють це тим, що оксамит працює як маленький "ефект уваги" — він робить образ глибшим навіть тоді, коли ви просто поєднуєте штани зі звичайним светром. Саме тому цього року багато експертів називають його не просто трендом, а функціональним інструментом для створення виразних зимових образів.

Оксамит ще з 90-х залишався в тренді
Оксамит в образі. Фото з Instagram

Найчастіше оксамитові штани обирають у двох форматах: вільні, що нагадують relaxed-силует 90-х, або моделі, які повторюють лінію ноги й створюють м’який акцент на фактурі. 

Носити оксамитові штани можна зовсім по-різному. Вони створюють гарне контрастне тло для шовкових сорочок — так виходить образ, який легко адаптувати під святкові плани. Для повсякденного стилю до них додають ніжні трикотажні светри або стримані жакети.

Найромантичніші штани сезону — оксамит з 90-х повертається - фото 3
Модний образ з оксамитовими штанами. Фото з Instagram

Оксамитові штани переживають своє чергове повернення не тому, що індустрія скучила за 90-ми, а тому, що нам усім хочеться речей, які додають образу відчуття свята навіть у звичайний будній день. І оксамит робить це, здається, краще за будь-яку іншу тканину.

Раніше ми писали про те, які джинси з 70-х найкраще підійдуть до сучасних образів.

Також ми повідомляли, яку модель штанів розглянути на зиму та весну.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
