Головна Мода Штани, що підійдуть і на зиму, і на весну — неочікуваний тренд

Штани, що підійдуть і на зиму, і на весну — неочікуваний тренд

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 11:21
Найелегантніші штани на цю зиму — в таких кожен образ буде особливим
Чорні атласні штани. Фото: Instagram

Тривалий час у моді були ніжні атласні сукні та мідіспідниці, але дизайнери переконані, що їхній час вже минув. На заміну їм цього сезону прийдуть атласні штани. Цей неочікуваний зимовий тренд підкорює елегантністю та ідеально впишеться й у весняні луки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому атласні штани стали хітом сезону

Атласні моделі штанів — неочікуваний тренд для зими, адже здається, що в холодну пору року універсальнішими будуть щільніші тканини. Попри це дизайнери стверджують, що образи з атласними штанами не програватимуть деніму за практичністю. Варто лише знати, як правильно стилізувати їх.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ з коричневими атласними штанами та шубою. Фото: Instagram

Образи на холодну пору року з атласними штанами — це про легкість та витонченість. Саме тому така модель буде на піку популярності цього сезону. Вона додасть у зимовий гардероб особливого шарму. Дизайнери радять поєднувати атласні штани з об'ємними куртками та теплими пальтами. Такий стильний контраст пом'якшить силует та зробить його жіночнішим й витонченішим. 

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ з атласними штанами та пальтом. Фото: Instagram

Атласні штани — це кращий варіант для тих, хто хоче зберегти жіночність навіть у люті морози. Ця модель має розслаблений і вишуканий вигляд завдяки м'якому вільному крою. При цьому матеріал може бути як геть легким, так і щільнішим, навіть наближеним до деніму.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Стильний образ з атласними штанами. Фото: Instagram

Цього сезону атласні штани перевершать самі себе. Вони ідеально впишуться в естетику 90-х, яка зараз на піку популярності: хутро, яскраві деталі та вінтажні речі.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ з атласними штанами та жакетом. Фото: Instagram

Крім того, атласні штани будуть в моді й весною. Вони ідеально пасуватимуть до легких луків з блузами, лонгами, мереживними топами, жакетами вільного крою та взуттям на підборах. Зрештою, в цьому й полягає секрет популярності атласних штанів — така, здавалось би, не повсякденна річ, зможе стати універсальним одягом на будь-яку погоду та пору року.

мода тренди зима стиль штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
