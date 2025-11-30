Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Брюки, которые подойдут и на зиму, и на весну — неожиданный тренд

Брюки, которые подойдут и на зиму, и на весну — неожиданный тренд

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:21
Самые элегантные брюки на эту зиму — в таких каждый образ будет особенным
Черные атласные брюки. Фото: Instagram

Долгое время в моде были нежные атласные платья и миди-юбки, но дизайнеры убеждены, что их время уже прошло. На замену им в этом сезоне придут атласные брюки. Этот неожиданный зимний тренд покоряет элегантностью и идеально впишется и в весенние луки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему атласные брюки стали хитом сезона

Атласные модели брюк — неожиданный тренд для зимы, ведь кажется, что в холодное время года универсальными будут более плотные ткани. Несмотря на это дизайнеры утверждают, что образы с атласными брюками не будут проигрывать дениму по практичности. Стоит только знать, как правильно стилизовать их.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ с коричневыми атласными брюками и шубой. Фото: Instagram

Образы на холодное время года с атласными брюками — это о легкости и изяществе. Именно поэтому такая модель будет на пике популярности в этом сезоне. Она добавит в зимний гардероб особого шарма. Дизайнеры советуют сочетать атласные брюки с объемными куртками и теплыми пальто. Такой стильный контраст смягчит силуэт и сделает его более женственным и изящным.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ с атласными брюками и пальто. Фото: Instagram

Атласные брюки — это лучший вариант для тех, кто хочет сохранить женственность даже в лютые морозы. Эта модель выглядит расслабленно и изысканно благодаря мягкому свободному крою. При этом материал может быть как совсем легким, так и более плотным, даже приближенным к дениму.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Стильный образ с атласными брюками. Фото: Instagram

В этом сезоне атласные брюки превзойдут сами себя. Они идеально впишутся в эстетику 90-х, которая сейчас на пике популярности: мех, яркие детали и винтажные вещи.

Які штани будуть в тренді цієї зими та весни
Образ с атласными брюками и жакетом. Фото: Instagram

Кроме того, атласные брюки будут в моде и весной. Они идеально подойдут к легким лукам с блузами, лонгами, кружевными топами, жакетами свободного кроя и обувью на каблуках. В конце концов, в этом и заключается секрет популярности атласных брюк — такая, казалось бы, не повседневная вещь, сможет стать универсальной одеждой на любую погоду и время года.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки этой зимой будут на пике популярности. Они уверенно вытесняют деним.

Также мы рассказывали о том, что в тренды снова вернулись плиссированные брюки. Модницы удивляют стильными образами с ними.

мода тренды зима стиль штаны
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации