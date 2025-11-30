Самые элегантные брюки на эту зиму — в таких каждый образ будет особенным

Черные атласные брюки. Фото: Instagram

Долгое время в моде были нежные атласные платья и миди-юбки, но дизайнеры убеждены, что их время уже прошло. На замену им в этом сезоне придут атласные брюки. Этот неожиданный зимний тренд покоряет элегантностью и идеально впишется и в весенние луки.

Почему атласные брюки стали хитом сезона

Атласные модели брюк — неожиданный тренд для зимы, ведь кажется, что в холодное время года универсальными будут более плотные ткани. Несмотря на это дизайнеры утверждают, что образы с атласными брюками не будут проигрывать дениму по практичности. Стоит только знать, как правильно стилизовать их.

Образ с коричневыми атласными брюками и шубой. Фото: Instagram

Образы на холодное время года с атласными брюками — это о легкости и изяществе. Именно поэтому такая модель будет на пике популярности в этом сезоне. Она добавит в зимний гардероб особого шарма. Дизайнеры советуют сочетать атласные брюки с объемными куртками и теплыми пальто. Такой стильный контраст смягчит силуэт и сделает его более женственным и изящным.

Образ с атласными брюками и пальто. Фото: Instagram

Атласные брюки — это лучший вариант для тех, кто хочет сохранить женственность даже в лютые морозы. Эта модель выглядит расслабленно и изысканно благодаря мягкому свободному крою. При этом материал может быть как совсем легким, так и более плотным, даже приближенным к дениму.

Стильный образ с атласными брюками. Фото: Instagram

В этом сезоне атласные брюки превзойдут сами себя. Они идеально впишутся в эстетику 90-х, которая сейчас на пике популярности: мех, яркие детали и винтажные вещи.

Образ с атласными брюками и жакетом. Фото: Instagram

Кроме того, атласные брюки будут в моде и весной. Они идеально подойдут к легким лукам с блузами, лонгами, кружевными топами, жакетами свободного кроя и обувью на каблуках. В конце концов, в этом и заключается секрет популярности атласных брюк — такая, казалось бы, не повседневная вещь, сможет стать универсальной одеждой на любую погоду и время года.

