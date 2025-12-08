Самые элегантные бархатные брюки 90-х — как носить их сейчас

Девушка в костюме из бархата. Фото: freepik

Бархатные брюки возвращаются в зимние гардеробы не как ностальгический жест, а как ответ на запрос на комфорт и выразительность. Их мягкий блеск и характерная фактура делают любой образ более теплым, смелым и немного театральным.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

За последние несколько сезонов мы уже видели, как 90-е возвращают себе роль главного вдохновения дизайнеров. Однако на этот раз фокус сместился с курток на материал, который долго "ждал своего звездного часа". Речь идет о бархате. Именно брюки из него и стали той самой неожиданной вещью, которую фэшн-редакторы и стилисты называют "самым приятным камбэком зимы".

Брюки в стиле 90-х в моде

Первый настоящий прорыв бархата связывают с Томом Фордом и его переломной коллекцией Gucci осень-зима 1995/96. После показа, по словам модных аналитиков, интерес к бархату вырос настолько резко, что продажи бренда подскочили почти в два раза. Для эпохи без соцсетей это был феномен.

Бархатные брюки в тренде. Фото из Instagram

Несмотря на цикличность моды, эта ткань никогда не исчезала полностью. Стилисты объясняют это тем, что бархат работает как маленький "эффект внимания" — он делает образ глубже даже тогда, когда вы просто сочетаете брюки с обычным свитером. Именно поэтому в этом году многие эксперты называют его не просто трендом, а функциональным инструментом для создания выразительных зимних образов.

Бархат в образе. Фото из Instagram

Чаще всего бархатные брюки выбирают в двух форматах: свободные, напоминающие relaxed-силуэт 90-х, или модели, которые повторяют линию ноги и создают мягкий акцент на фактуре.

Носить бархатные брюки можно совершенно по-разному. Они создают красивый контрастный фон для шелковых рубашек — так получается образ, который легко адаптировать под праздничные планы. Для повседневного стиля к ним добавляют нежные трикотажные свитера или сдержанные жакеты.

Модный образ с бархатными брюками. Фото из Instagram

Бархатные брюки переживают свое очередное возвращение не потому, что индустрия соскучилась по 90-м, а потому, что нам всем хочется вещей, которые добавляют образу ощущение праздника даже в обычный будний день. И бархат делает это, кажется, лучше любой другой ткани.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 70-х лучше всего подойдут к современным образам.

Также мы сообщали, какую модель брюк рассмотреть на зиму и весну.