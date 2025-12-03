Відео
Головна Мода У моді смугастий светр — ефектна річ для зимових образів

У моді смугастий светр — ефектна річ для зимових образів

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 08:44
Смугастий в’язаний светр — річ, яку шукають модниці цієї зими
Дівчина зі смугастим светром. Фото: freepik

Кольорові смужки цієї зими ніби продовження тих спокійних, осінніх. Тільки тепер вони сміливіші й помітно веселіші. Найприємніше в цьому тренді те, що у одному светрі можуть зійтися одразу кілька головних відтінків сезону, і має це зовсім не химерний, а навіть стильний вигляд.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Як обрати свій ідеальний светр на зиму

Є проста підказка. Якщо смуга широка, то краще два кольори, не більше. Такий дует буде мати об’ємний й дорогий вигляд. Якщо ж смужка вузька — тут можна дозволити собі весь спектр, хоч від червоного до м’ятного. Для стрункішого силуету стилісти радять шукати светри з широкою смужкою серед подовжених та оверсайз-моделей.

Який светр на піку популярності
Светр в смужку з пальто. Фото: Instagram/goodmannersstyle

Найчастіше такі светри носять із простими речами: улюбленими джинсами — темними або світлими, класичними брюками-балонами чи рівними штанами. Попри холод, модниці все ще вдягають балетки та лофери, що має несподіваний вигляд і у стилі француженок. Іноді трапляються образи з мініспідницями та кросівками, але якщо хочеться додати індивідуальності, сміливо комбінуйте лофери з яскравими шкарпетками. А кросівки, як завжди, дружать із денімом — тут вигадувати нічого не треба.

З джинсами цей светр ідеальний тандем
Светр у яскраву смужку з джинсами. Фото: Instagram/mariaccm_

Оскільки різнокольорова смужка сама по собі вже акцент, краще не змагатися з нею ще одним яскравим елементом. Додайте спокійні фактури: темно-синє пальто, сірий вовняний жакет, шарф із м’якої пряжі. З прикрас підійде легке срібне кольє, щось із маленькими підвісками.

Светр, з яким і спідниця має розкішний вигляд
Светр у велику смужку в образі. Фото: Instagram/sineadcrowe

Светр у яскраву смужку — без перебільшення один із найкорисніших і найжиттєвіших мастхевів сезону. Він одразу оживляє коричневі, бежеві й сірі зимові поєднання. Тож якщо душа просить кольору — не відкладайте. Це саме той випадок, коли одна річ змінює весь гардероб.

Раніше ми писали про те, який кардиган стилісти радять носити замість светрів цієї зими.

Також ми повідомляли, що деякі моделі светрів з минулого повертаються в моду.

мода тренди речі стиль светр
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
