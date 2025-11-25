Відео
Стильний кардиган замість светра — найвдаліший вибір сезону

Стильний кардиган замість светра — найвдаліший вибір сезону

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:12
Оновлено: 10:27
Кардиган, що замінить будь-який светр — нова класика сезону
Дівчина в кардигані. Фото: freepik

Якщо вам близький спортивний шик, варто придивитися до однієї універсальної новинки сезону — кардигана на блискавці. Це та річ, яка працює на образ краще за половину трендів разом. У ньому поєднані комфорт і витонченість, але без зайвої манірності. Той самий баланс, якого часто бракує в повсякденному гардеробі.

Новини.LIVE розповість, чому саме кардиган на блискавці вдалий вибір на зиму.

Читайте також:

Кардиган, який робить образ дорожчим

Кардиган із блискавкою можна носити двома способами: як повноцінний светр або як легкий верхній шар. Застебнули — отримали більш структурований силует. Розстебнули — додали образу легкості та невимушеності. Саме тому він чудово вписується у формат капсульної шафи: одна річ легко підтримує різні стилі й настрій.

Кардиган на блискавці замість светрів
Кардиган на блискавці в бордовому кольорі. Фото з Instagram

Найкраще цей кардиган "працює" в поєднанні з базовими речами. Прямі костюмні штани, шкіряні моделі, широкі джинси або бермуда-шорти — усе це має природний й гармонійний вигляд. Якщо хочете мати більш зібраний вигляд, то піддягніть під низ бавовняну сорочку. Ця маленька деталь додає образу акуратності.

З якими речами кардиган поєднується найкраще
Кардиган з джинсами. Фото з Instagram

Колірна палітра — окрема тема. У фаворі зараз стримані відтінки: глибокий чорний, теплий коричневий, молочний та насичений червоний. Саме червоний цього сезону звучить особливо яскраво — він оживляє будь-який лук і працює як готовий акцент.

Якщо ж вам хочеться чогось менш очевидного, зверніть увагу на моделі з невеликою вишивкою, контрастною тасьмою або легким оверсайз-кроєм — такі деталі роблять кардиган виразнішим.

Який кардиган варто носити у 2026
Кардиган в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Хоч чітких правил носіння немає, є одне просте спостереження: кардиган на блискавці має особливо вдалий вигляд з класичним низом і взуттям на підборах. Чоботи або черевики з акуратним каблуком додають образу завершеності, а сама річ починає мати більш "дорогий" вигляд, ніж її спортивне походження.

Це не просто тренд, а зручний місток між спортом і елегантністю. Той випадок, коли комфорт не суперечить стилю, а лише підкреслює його.

Раніше ми писали про те, який тренд в одязі неочікувано стає все більш популярним.

Також ми повідомляли, які светри в стилі 1990-х та 2000-х зараз можна носити в різних образах.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
