Кардиган, который заменит любой свитер — новая классика сезона

Если вам близок спортивный шик, стоит присмотреться к одной универсальной новинке сезона — кардигану на молнии. Это та вещь, которая работает на образ лучше половины трендов вместе взятых. В нем сочетаются комфорт и изящество, но без излишней чопорности. Тот самый баланс, которого часто не хватает в повседневном гардеробе.

Новини.LIVE расскажет, почему именно кардиган на молнии удачный выбор на зиму.

Кардиган, который делает образ дороже

Кардиган с молнией можно носить двумя способами: как полноценный свитер или как легкий верхний слой. Застегнули — получили более структурированный силуэт. Расстегнули — добавили образу легкости и непринужденности. Именно поэтому он отлично вписывается в формат капсульного шкафа: одна вещь легко поддерживает разные стили и настроение.

Лучше всего этот кардиган "работает" в сочетании с базовыми вещами. Прямые костюмные брюки, кожаные модели, широкие джинсы или бермуда-шорты — все это выглядит естественно и гармонично. Если хотите выглядеть более собранно, то подденьте под низ хлопковую рубашку. Эта маленькая деталь добавляет образу аккуратности.

Цветовая палитра — отдельная тема. В фаворе сейчас сдержанные оттенки: глубокий черный, теплый коричневый, молочный и насыщенный красный. Именно красный в этом сезоне звучит особенно ярко — он оживляет любой лук и работает как готовый акцент.

Если же вам хочется чего-то менее очевидного, обратите внимание на модели с небольшой вышивкой, контрастной тесьмой или легким оверсайз-кроем — такие детали делают кардиган более выразительным.

Хоть четких правил ношения нет, есть одно простое наблюдение: кардиган на молнии особенно удачно смотрится с классическим низом и обувью на каблуках. Сапоги или ботинки с аккуратным каблуком добавляют образу завершенности, а сама вещь начинает выглядеть более "дорогой", чем ее спортивное происхождение.

Это не просто тренд, а удобный мостик между спортом и элегантностью. Тот случай, когда комфорт не противоречит стилю, а лишь подчеркивает его.

