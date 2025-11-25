Видео
Стильный кардиган вместо свитера — самый удачный выбор сезона

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:12
обновлено: 10:27
Кардиган, который заменит любой свитер — новая классика сезона
Девушка в кардигане. Фото: freepik

Если вам близок спортивный шик, стоит присмотреться к одной универсальной новинке сезона — кардигану на молнии. Это та вещь, которая работает на образ лучше половины трендов вместе взятых. В нем сочетаются комфорт и изящество, но без излишней чопорности. Тот самый баланс, которого часто не хватает в повседневном гардеробе.

Новини.LIVE расскажет, почему именно кардиган на молнии удачный выбор на зиму.

Кардиган, который делает образ дороже

Кардиган с молнией можно носить двумя способами: как полноценный свитер или как легкий верхний слой. Застегнули — получили более структурированный силуэт. Расстегнули — добавили образу легкости и непринужденности. Именно поэтому он отлично вписывается в формат капсульного шкафа: одна вещь легко поддерживает разные стили и настроение.

Кардиган на блискавці замість светрів
Кардиган на молнии в бордовом цвете. Фото из Instagram

Лучше всего этот кардиган "работает" в сочетании с базовыми вещами. Прямые костюмные брюки, кожаные модели, широкие джинсы или бермуда-шорты — все это выглядит естественно и гармонично. Если хотите выглядеть более собранно, то подденьте под низ хлопковую рубашку. Эта маленькая деталь добавляет образу аккуратности.

З якими речами кардиган поєднується найкраще
Кардиган с джинсами. Фото из Instagram

Цветовая палитра — отдельная тема. В фаворе сейчас сдержанные оттенки: глубокий черный, теплый коричневый, молочный и насыщенный красный. Именно красный в этом сезоне звучит особенно ярко — он оживляет любой лук и работает как готовый акцент.

Если же вам хочется чего-то менее очевидного, обратите внимание на модели с небольшой вышивкой, контрастной тесьмой или легким оверсайз-кроем — такие детали делают кардиган более выразительным.

Який кардиган варто носити у 2026
Кардиган в коричневом цвете. Фото из Instagram

Хоть четких правил ношения нет, есть одно простое наблюдение: кардиган на молнии особенно удачно смотрится с классическим низом и обувью на каблуках. Сапоги или ботинки с аккуратным каблуком добавляют образу завершенности, а сама вещь начинает выглядеть более "дорогой", чем ее спортивное происхождение.

Это не просто тренд, а удобный мостик между спортом и элегантностью. Тот случай, когда комфорт не противоречит стилю, а лишь подчеркивает его.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
