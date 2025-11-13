Свитера, которые не выходят из моды — будут актуальны еще годами

Модные свитера сезона — лучшие модели, которые носят модницы
Если в прошлом году все массово экспериментировали со свитерами — заправляли их в юбки, носили поверх рубашек или даже на голое тело, то этой осенью тренды стали более спокойными. Мы будто сделали глубокий вдох и вернулись к классике. Свитер снова стал главным героем гардероба — не фоном, не деталью, а именно основой образа.
Об этом пишет Vogue.
Кажется, модницы уже не спешат надевать пальто: теплые, объемные модели с высокой горловиной уверенно заменили верхнюю одежду. Ниже — пять фаворитов, которые точно захочется носить этой осенью.
Какие свитера сейчас в моде
Пушистый серый свитер
На первый взгляд — обычный на первый взгляд. Но именно в этом его очарование. Мягкая фактура делает образ теплым и нежным, даже если сочетание минималистичное: серый свитер, белые брюки и угги. А массивный браслет на рукаве добавляет непринужденной элегантности. Кажется, этот лук пахнет кофе с корицей и прохладным утром.
Синий свитер свободного кроя
Если выбирать один цвет сезона — то это синий. Глубокий, спокойный, немного зимний. Свитер с высоким воротником и легким оверсайзом отлично сочетается с джинсами-клеш и кроссовками.
Свитер с принтом аргайл
Тот самый классический ромбовый узор, который когда-то носили в британских колледжах, снова в тренде. Он добавляет образу структуры и уверенности. Выберите модель с высокой горловиной и она подойдет почти ко всему: от кожаной юбки до любимых джинсов.
Длинный свитер с наивным рисунком
Когда-то такие считали "немодными". А теперь именно они создают то самое уютное, немного ностальгическое настроение. Длинный свитер с рисунком отлично подходит к юбке-слип и байкерским сапогам.
Приталенный свитер с короткими рукавами
Для тех, кто хочет чего-то необычного. Такой свитер настоящая находка для офиса или прогулки. В нем не будет жарко под курткой, но и не замерзнете в помещении.
Сочетайте с бермудами или классическими брюками для завершенности образа.
