Модные свитера сезона — лучшие модели, которые носят модницы

Дата публикации 13 ноября 2025 11:19
обновлено: 09:37
Свитера, которые не выходят из моды — будут актуальны еще годами
Девушка в теплом свитере. Фото: freepik

Если в прошлом году все массово экспериментировали со свитерами — заправляли их в юбки, носили поверх рубашек или даже на голое тело, то этой осенью тренды стали более спокойными. Мы будто сделали глубокий вдох и вернулись к классике. Свитер снова стал главным героем гардероба — не фоном, не деталью, а именно основой образа.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Кажется, модницы уже не спешат надевать пальто: теплые, объемные модели с высокой горловиной уверенно заменили верхнюю одежду. Ниже — пять фаворитов, которые точно захочется носить этой осенью.

Какие свитера сейчас в моде

Пушистый серый свитер

На первый взгляд — обычный на первый взгляд. Но именно в этом его очарование. Мягкая фактура делает образ теплым и нежным, даже если сочетание минималистичное: серый свитер, белые брюки и угги. А массивный браслет на рукаве добавляет непринужденной элегантности. Кажется, этот лук пахнет кофе с корицей и прохладным утром.

Пухнастий светр цього сезону повертається
Пушистый серый свитер. Фото: Instagram/lolahawassian

Синий свитер свободного кроя

Если выбирать один цвет сезона — то это синий. Глубокий, спокойный, немного зимний. Свитер с высоким воротником и легким оверсайзом отлично сочетается с джинсами-клеш и кроссовками.

Синій светр на піку популярності цієї зими
Синий свитер свободного кроя. Фото: Instagram/alicepilate

Свитер с принтом аргайл

Тот самый классический ромбовый узор, который когда-то носили в британских колледжах, снова в тренде. Он добавляет образу структуры и уверенности. Выберите модель с высокой горловиной и она подойдет почти ко всему: от кожаной юбки до любимых джинсов.

Светр з яким візерунком в тренді
Свитер с принтом аргайл. Фото: Instagram/ines.frassint

Длинный свитер с наивным рисунком

Когда-то такие считали "немодными". А теперь именно они создают то самое уютное, немного ностальгическое настроение. Длинный свитер с рисунком отлично подходит к юбке-слип и байкерским сапогам.

Довгий светр створює відчуття затишку
Длинный свитер. Фото: Instagram/oliviatps

Приталенный свитер с короткими рукавами

Для тех, кто хочет чего-то необычного. Такой свитер настоящая находка для офиса или прогулки. В нем не будет жарко под курткой, но и не замерзнете в помещении.

Який светр закохує в себе відразу
Приталенный свитер с короткими рукавами. Фото: Instagram /andreanoguero

Сочетайте с бермудами или классическими брюками для завершенности образа.

Ранее мы писали о том, какие осенние образы показали в этом сезоне модницы. Их не так трудно повторить.

Также мы сообщали, с чем носить серый джемпер, который уже стал универсальной базой в гардеробе.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
