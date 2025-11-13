Відео
Модні светри сезону — найкращі моделі, що носять модниці

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 11:19
Оновлено: 09:37
Светри, які не виходять з моди — будуть актуальні ще роками
Дівчина в теплому светрі. Фото: freepik

Коли минулого року всі масово експериментували зі светрами — заправляли їх у спідниці, носили поверх сорочок чи навіть на голе тіло, то цієї осені тренди стали спокійнішими. Ми ніби зробили глибокий вдих і повернулися до класики. Светр знову став головним героєм гардероба — не фоном, не деталлю, а саме основою образу.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Здається, модниці вже не поспішають одягати пальто: теплі, об’ємні моделі з високою горловиною впевнено замінили верхній одяг. Нижче — п’ять фаворитів, які точно захочеться носити цієї осені.

Які светри зараз в моді

Пухнастий сірий светр

На перший погляд — звичайний. Але саме в цьому його чарівність. М’яка фактура робить образ теплим і ніжним, навіть якщо поєднання мінімалістичне: сірий светр, білі штани й уґґі. А масивний браслет на рукаві додає невимушеної елегантності. Здається, цей лук пахне кавою з корицею й прохолодним ранком.

Пухнастий светр цього сезону повертається
Пухнастий сірий светр. Фото: Instagram/lolahawassian

Синій светр вільного крою

Якщо обирати один колір сезону — то це синій. Глибокий, спокійний, трохи зимовий. Светр з високим коміром і легким оверсайзом чудово поєднується з джинсами-кльош і кросівками.

Синій светр на піку популярності цієї зими
Синій светр вільного крою. Фото: Instagram/alicepilate

Светр з принтом аргайл

Той самий класичний ромбовий візерунок, який колись носили у британських коледжах, знову у тренді. Він додає образу структури й впевненості. Оберіть модель з високою горловиною і вона підійде майже до всього: від шкіряної спідниці до улюблених джинсів.

Светр з яким візерунком в тренді
Светр з принтом аргайл. Фото: Instagram/ines.frassint

Довгий светр з наївним малюнком

Колись такі вважали "немодними". А тепер саме вони створюють той самий затишний, трохи ностальгійний настрій. Довгий светр з малюнком чудово пасує до спідниці-сліп і байкерським чоботам.

Довгий светр створює відчуття затишку
Довгий светр. Фото:  Instagram/oliviatps

Приталений светр з короткими рукавами

Для тих, хто хоче чогось незвичного. Такий светр справжня знахідка для офісу або прогулянки. У ньому не буде спекотно під курткою, але й не змерзнете у приміщенні.

Який светр закохує в себе відразу
Приталений светр з короткими рукавами. Фото: Instagram /andreanoguero

Поєднайте з бермудами чи класичними брюками для завершеності образу.

Раніше ми писали про те, які осінні образи показали цього сезону модниці. Їх не так важко повторити.

Також ми повідомляли, з чим носити сірий джемпер, який вже став універсальною базою в гардеробі. 

мода тренди речі стиль светр
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
