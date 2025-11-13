Светри, які не виходять з моди — будуть актуальні ще роками

Модні светри сезону — найкращі моделі, що носять модниці
Коли минулого року всі масово експериментували зі светрами — заправляли їх у спідниці, носили поверх сорочок чи навіть на голе тіло, то цієї осені тренди стали спокійнішими. Ми ніби зробили глибокий вдих і повернулися до класики. Светр знову став головним героєм гардероба — не фоном, не деталлю, а саме основою образу.
Здається, модниці вже не поспішають одягати пальто: теплі, об’ємні моделі з високою горловиною впевнено замінили верхній одяг. Нижче — п’ять фаворитів, які точно захочеться носити цієї осені.
Які светри зараз в моді
Пухнастий сірий светр
На перший погляд — звичайний. Але саме в цьому його чарівність. М’яка фактура робить образ теплим і ніжним, навіть якщо поєднання мінімалістичне: сірий светр, білі штани й уґґі. А масивний браслет на рукаві додає невимушеної елегантності. Здається, цей лук пахне кавою з корицею й прохолодним ранком.
Синій светр вільного крою
Якщо обирати один колір сезону — то це синій. Глибокий, спокійний, трохи зимовий. Светр з високим коміром і легким оверсайзом чудово поєднується з джинсами-кльош і кросівками.
Светр з принтом аргайл
Той самий класичний ромбовий візерунок, який колись носили у британських коледжах, знову у тренді. Він додає образу структури й впевненості. Оберіть модель з високою горловиною і вона підійде майже до всього: від шкіряної спідниці до улюблених джинсів.
Довгий светр з наївним малюнком
Колись такі вважали "немодними". А тепер саме вони створюють той самий затишний, трохи ностальгійний настрій. Довгий светр з малюнком чудово пасує до спідниці-сліп і байкерським чоботам.
Приталений светр з короткими рукавами
Для тих, хто хоче чогось незвичного. Такий светр справжня знахідка для офісу або прогулянки. У ньому не буде спекотно під курткою, але й не змерзнете у приміщенні.
Поєднайте з бермудами чи класичними брюками для завершеності образу.
