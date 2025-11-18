Как носить самый дерзкий тренд сезона - подсказывают звезды

Девушка в жакете с коровьим принтом. Фото: freepik

Последние недели ленты соцсетей буквально заполнены одним очень "вкусненьким" трендом пальто с анималистическим принтом. Звезды, инфлюенсеры, модели — все вышли на охоту за эффектными образами, и кажется, эта волна только набирает силу.

И действительно, достаточно взглянуть на Дженнифер Лоуренс, Эмили Ратаковски или Камиль Роу — их выходы в леопардовых или "под пони" пальто сейчас разлетаются по Pinterest быстрее, чем новые коллекции брендов. И дело тут не в эпатаже, а в ощущении богатой фактурности, живой энергии и характера. Такое пальто не просит внимания — оно просто его имеет.

Какой тренд неожиданно набирает популярность

Интересно, что ничего нового в этом тренде нет. Леопард меняет, кажется, только поколения, но не статус. Он снова и снова возвращается на подиумы, в стритстайл и в наши шкафы. Возможно, у вашей мамы или бабушки уже пылится идеальная модель — теплое, уютное доказательство того, что мода движется по кругу.

Если же к леопарду душа не лежит, не проблема. В этом сезоне есть еще зебра и коровячий принт — они выглядят не менее ярко, но иногда воспринимаются спокойнее.

Все зависит от настроения: хочется драмы в образе — берите леопард, если чего-то игривого — попробуйте зебру, а если нравится что-то минималистичное, но с характером — принт под корову станет удачным выбором.

Не стоит бояться позволить себе больше. Анималистическое пальто работает как украшение: надеваешь самые обычные джинсы, свитер, добавляете это пальто — и все, получается довольно интересный образ. Он будет выглядеть уверенно. И да, это точно инвестиция не на один сезон.

