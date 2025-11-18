Як носити найзухваліший тренд сезону — підказують зірки

Дівчина в жакеті з коров'ячим принтом. Фото: freepik

Останні тижні стрічки соцмереж буквально заповнені одним дуже "смачненьким" трендом — пальто з анімалістичним принтом. Зірки, інфлюенсерки, моделі — усі вийшли на полювання за ефектними образами, і здається, ця хвиля тільки набирає силу.

Про це пише Who What Wear.

Реклама

Читайте також:

І справді, достатньо поглянути на Дженніфер Лоуренс, Емілі Ратаковскі чи Каміль Роу — їхні виходи в леопардових чи "під поні" пальтах зараз розлітаються по Pinterest швидше, ніж нові колекції брендів. І справа тут не в епатажі, а у відчутті багатої фактурності, живої енергії та характеру. Таке пальто не просить уваги — воно просто її має.

Який тренд неочікувано набирає популярності

Цікаво, що нічого нового в цьому тренді немає. Леопард змінює, здається, лише покоління, але не статус. Він знову й знову повертається на подіуми, у стрітстайл і до наших шаф. Можливо, у вашої мами чи бабусі вже припадає пилом ідеальна модель — теплий, затишний доказ того, що мода рухається по колу.

Леопардове пальто. Фото з Instagram

Якщо ж до леопарда душа не лежить, не проблема. У цьому сезоні є ще зебра й коров’ячий принт — вони мають не менш яскравий вигляд, але інколи сприймаються спокійніше.

Усе залежить від настрою: хочеться драми в образі — беріть леопард, якщо чогось грайливого — спробуйте зебру, а якщо подобається щось мінімалістичне, але з характером — принт під корову стане влучним вибором.

Шуба з коров'ячим принтом. Фото з Instagram

Не варто боятися дозволити собі більше. Анімалістичне пальто працює як прикраса: одягаєш найзвичайніші джинси, светр, додаєте це пальто — і все, вийде досить цікавий образ. Він буде мати впевнений вигляд. І так, це точно інвестиція не на один сезон.

Раніше ми писали про те, яку сумку від Prada з 2000-х знову усі шукають.

Також ми повідомляли, які штани підійдуть для будь-якої непогоди.