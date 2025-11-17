Сумка Prada з 2000-х повертається — час діставати тренд

Сумка Prada Galleria. Фото: Instagram

Сумка Prada Galleria — це з тих речей, що можна назвати класикою. Вона з’явилася у 2007-му і майже відразу стала "постійною мешканкою" колекцій Prada: стримана, структурна, без жодної зайвої деталі. Саме за це й полюбили цю сумку — за той спокійний мінімалізм, який має актуальний незалежно від сезону чи трендів.

Попри те, що в різні роки у Prada були свої зірки — наприклад, модель Buckle, — саме Galleria непомітно, крок за кроком, перетворилася на ікону. Її форма проста на перший погляд, але пропорції вивірені до міліметра. Коротка ручка, жорсткий силует, чисті лінії — ніби відсилання до жіночних 40-х, але без відчуття ретро.

Культова сумка, яка завжди актуальна

У цієї сумки є ще одна особливість — історія. Назву Galleria вона отримала на честь міланської Galleria Vittorio Emanuele II, де у 1913 році відкрився перший бутик Prada. Там же Маріо Прада придумав техніку Saffiano — гаряче пресування, яке створює на шкірі легкий перехресний малюнок. Завдяки цьому матеріал стає міцним, тримає форму роками і майже не боїться подряпин. Саме ця текстура й дала Galleria її характер.

Prada осінь-зима 2024/2025. Фото з Vogue

Виробництво сумки — це не конвеєр. Вона складається з 83 деталей, а краї вирівнюють і фарбують вручну. Логотип лише підкреслює задум. У нових колекціях Prada Galleria постає по-різному: у рекламній кампанії Йоргоса Лантімоса зі Скарлетт Йоганссон — від класичного чорного до версій із замшевою бахромою та принтами. Є міні, середні та великі формати, багато відтінків і фактур. Тому вона легко працює і в офісних образах, і у вечірніх.

Сумка Prada Galleria. Фото з Vogue

Майже двадцять років Galleria тримається на вершині не через хайп, а через якість і характер. Її не потрібно демонструвати — вона сама створює правильний акцент. І саме тому ця модель сприймається не як аксесуар, а як частина історії модного Дому Prada, яка й сьогодні цікава новим поколінням.

