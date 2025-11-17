Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Сумка Prada, яку всі шукають — тренд із 2000-х повернувся

Сумка Prada, яку всі шукають — тренд із 2000-х повернувся

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 09:19
Оновлено: 08:29
Сумка Prada з 2000-х повертається — час діставати тренд
Сумка Prada Galleria. Фото: Instagram

Сумка Prada Galleria — це з тих речей, що можна назвати класикою. Вона з’явилася у 2007-му і майже відразу стала "постійною мешканкою" колекцій Prada: стримана, структурна, без жодної зайвої деталі. Саме за це й полюбили цю сумку — за той спокійний мінімалізм, який має актуальний незалежно від сезону чи трендів.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Попри те, що в різні роки у Prada були свої зірки — наприклад, модель Buckle, — саме Galleria непомітно, крок за кроком, перетворилася на ікону. Її форма проста на перший погляд, але пропорції вивірені до міліметра. Коротка ручка, жорсткий силует, чисті лінії — ніби відсилання до жіночних 40-х, але без відчуття ретро.

Культова сумка, яка завжди актуальна

У цієї сумки є ще одна особливість — історія. Назву Galleria вона отримала на честь міланської Galleria Vittorio Emanuele II, де у 1913 році відкрився перший бутик Prada. Там же Маріо Прада придумав техніку Saffiano — гаряче пресування, яке створює на шкірі легкий перехресний малюнок. Завдяки цьому матеріал стає міцним, тримає форму роками і майже не боїться подряпин. Саме ця текстура й дала Galleria її характер.

Сумка з історією, що роками в тренді
Prada осінь-зима 2024/2025. Фото з Vogue

Виробництво сумки — це не конвеєр. Вона складається з 83 деталей, а краї вирівнюють і фарбують вручну. Логотип лише підкреслює задум. У нових колекціях Prada Galleria постає по-різному: у рекламній кампанії Йоргоса Лантімоса зі Скарлетт Йоганссон — від класичного чорного до версій із замшевою бахромою та принтами. Є міні, середні та великі формати, багато відтінків і фактур. Тому вона легко працює і в офісних образах, і у вечірніх.

Сумка, яка працює в різних образах
Сумка Prada Galleria. Фото з Vogue

Майже двадцять років Galleria тримається на вершині не через хайп, а через якість і характер. Її не потрібно демонструвати — вона сама створює правильний акцент. І саме тому ця модель сприймається не як аксесуар, а як частина історії модного Дому Prada, яка й сьогодні цікава новим поколінням.

Раніше ми писали про те, які модні аксесуари будуть актуальними у 2026 році.

Також ми повідомляли, як відрізняти люксову сумку від звичайної з масмаркету.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації