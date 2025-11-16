Відео
Модні аксесуари сезону 2026, про які говоритимуть усі

Модні аксесуари сезону 2026, про які говоритимуть усі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 08:45
Оновлено: 08:55
Модні аксесуари 2026 — що буде в тренді навесні та влітку
Дівчина з мінісумкою. Фото: freepik

Весна-літо 2026 уже на порозі і модний світ переживає справжнє оновлення. Після гучних показів стає очевидно, що дизайнери вирішили не дотримуватися жодних правил. Цей сезон про свободу, насолоду від дрібниць і речі, які хочеться носити не лише для краси, а й для себе.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Головні аксесуари весни та літа 2026

Поясна сумка

Здавалося б, ми вже бачили все. Але ні — у 2026-му поясна сумка повертається зовсім іншою. Ніяких "бананок" із 90-х, лише витонченість і мінімалізм. Hermès перетворили знайомий формат на справжній аксесуар статусу — міні Kelly на поясі має водночас стриманий й ефектний вигляд. 

Стильний аксесуар, про який давно усі забули
Hermes. Фото: Vogue

Окуляри з характером

Тепер окуляри — це не просто захист від сонця, а частина особистості. Забудьте про звичні "авіатори" чи cat-eye. У моді зараз химерні форми, кольорові лінзи й неочікувані деталі. У колекціях Balenciaga та Jean Paul Gaultier вони нагадують артоб’єкти, а не аксесуари.

Яка форма окулярів зараз в тренді
Fendi. Фото: Vogue

Сучасні в’єтнамки

Те, що колись асоціювалось із пляжем, тепер легко з’являється навіть у міських луках. The Row задали тон, зробивши в’єтнамки елегантними. Melitta Baumeister додає їм гострого носка, а Valentino — оксамиту й кольору. Це ніби баланс між зручністю та сміливістю. І має це просто дивовижний вигляд.

Ідеальна пара взуття на літній сезон
Balenciaga. Фото: Vogue

Мініатюрна вечірня сумка

Маленькі сумочки знову на п’єдесталі. Не тому, що вони зручні, а тому що вони створюють настрій. У них поміщається лише найнеобхідніше — помада, ключі, банківська картка — цього достатньо, щоб відчути себе легкою. Prada, Louis Vuitton, Valentino — кожен має свій варіант блиску, але суть одна: маленька річ, велике враження.

Ефектна сумка, в яку поміститься все необхідне
Prada. Фото: Vogue

Новий сезон не про показність, а про відчуття. Про те, щоб кожна деталь — від окулярів до ременя — працювала на вас, а не ви підлаштовувалися під тренд.

Раніше ми писали про те, які ще прикраси зараз активно підкорюють тренди.

Також ми повідомляли, які колготки обрати на зиму, щоб мати стильний вигляд і залишатись в теплі.

мода тренди аксесуари стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
