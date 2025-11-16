Видео
Видео

Модные аксессуары сезона 2026, о которых будут говорить все

16 ноября 2025
обновлено: 08:55
Модные аксессуары 2026 — что будет в тренде весной и летом
Девушка с мини-сумкой. Фото: freepik

Весна-лето 2026 уже на пороге и модный мир переживает настоящее обновление. После громких показов становится очевидно, что дизайнеры решили не придерживаться никаких правил. Этот сезон о свободе, наслаждении от мелочей и вещах, которые хочется носить не только для красоты, но и для себя.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Главные аксессуары весны и лета 2026 года

Поясная сумка

Казалось бы, мы уже видели все. Но нет — в 2026-м поясная сумка возвращается совсем другой. Никаких "бананок" из 90-х, только изящество и минимализм. Hermès превратили знакомый формат в настоящий аксессуар статуса — мини Kelly на поясе выглядит одновременно сдержанно и эффектно.

Стильний аксесуар, про який давно усі забули
Hermes. Фото: Vogue

Очки с характером

Теперь очки — это не просто защита от солнца, а часть личности. Забудьте о привычных "авиаторах" или cat-eye. В моде сейчас причудливые формы, цветные линзы и неожиданные детали. В коллекциях Balenciaga и Jean Paul Gaultier они напоминают арт-объекты, а не аксессуары.

Яка форма окулярів зараз в тренді
Fendi. Фото: Vogue

Современные вьетнамки

То, что когда-то ассоциировалось с пляжем, теперь легко появляется даже в городских луках. The Row задали тон, сделав вьетнамки элегантными. Melitta Baumeister добавляет им острого носка, а Valentino — бархата и цвета. Это как бы баланс между удобством и смелостью. И выглядит это просто изумительно.

Ідеальна пара взуття на літній сезон
Balenciaga. Фото: Vogue

Миниатюрная вечерняя сумка

Маленькие сумочки снова на пьедестале. Не потому, что они удобны, а потому что они создают настроение. В них помещается лишь самое необходимое — помада, ключи, банковская карта — этого достаточно, чтобы почувствовать себя легкой. Prada, Louis Vuitton, Valentino — каждый имеет свой вариант блеска, но суть одна: маленькая вещь, большое впечатление.

Ефектна сумка, в яку поміститься все необхідне
Prada. Фото: Vogue

Новый сезон не о показности, а об ощущениях. О том, чтобы каждая деталь — от очков до ремня — работала на вас, а не вы подстраивались под тренд.

Ранее мы писали о том, какие еще украшения сейчас активно покоряют тренды.

Также мы сообщали, какие колготки выбрать на зиму, чтобы выглядеть стильно и оставаться в тепле.

мода тренды аксессуары стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
