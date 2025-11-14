Відео
Україна
Одна стильна сумка, що пасуватиме до всіх зимових образів

Одна стильна сумка, що пасуватиме до всіх зимових образів

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 08:48
Оновлено: 13:31
Сумка, яку варто купити цієї зими — підійде усім і під усе
Сумку кольору бургунді. Фото: freepik

Останні сезони мода змінюється так швидко, що гардероб ледь встигає підлаштовуватися під новий ритм. Якщо ще торік усі захоплювалися пастельними відтінками — м’яким рожевим чи спокійним блакитним, то зараз настрій зовсім інший. На передній план виходять глибші, щільні кольори. І серед них бургунді тримає впевнену першість уже другий рік поспіль. Тому сумки цього кольору теж актуальні.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Цей відтінок має характер: він помітний, але не "тисне" на образ, не робить його важким. Саме тому він так легко знаходить своє місце і в класичних луках, і в більш невимушених. Проте багато хто все одно уникає таких кольорів — або не знає, з чим їх поєднувати, або боїться виглядати занадто насичено. Насправді все простіше, ніж здається. Достатньо одного аксесуара, який правильно розставить акценти.

Який аксесуар є базовим взимку

Ідеальним стартом стає сумка у відтінку бургунді. Вона додає образу глибини, освіжає навіть найзвичніші речі й працює практично в будь-який день. Не потрібно міняти весь гардероб — достатньо мати одну таку модель, і базові поєднання стають цікавішими. Вона легко вписується в ансамблі з бежевим, сірим, темно-синім, а з яскравішими барвами створює приємний контраст.

Якого кольору сумка в тренді цієї зими
Victoria Beckham FW25. Фото з Elle

Дизайнери теж зробили свій вибір. На подіумах цієї зими бургунді став майже обов’язковим елементом: Chloe повернула легендарну Paddington у насиченому бордовому, Victoria Beckham показала масивну XXL-модель, а Elie Saab — м’яку хутряну сумку. Для тих, хто любить класику, є десятки шкіряних варіантів у різних формах — від структурованих до більш пластичних.

Культова сумка знову в тренді
Сумка Paddington. Фото з Elle

У підсумку сумка бургунді — це не про тренд, який швидко мине. Це про деталь, яка впорядковує образ і робить його живішим. Маленька зміна, що працює краще за повне оновлення гардероба. І, можливо, саме з неї почнеться ваш новий зимовий стиль.

Раніше ми писали про те, за якими ознаками обирати сумку, щоб вона була не тільки стильною, але і якісною.

Також ми повідомляли, яку сумку вже хочуть собі модниці з усього світу.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
