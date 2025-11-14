Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Одна стильная сумка, которая подойдет ко всем зимним образам

Одна стильная сумка, которая подойдет ко всем зимним образам

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 08:48
обновлено: 13:31
Сумка, которую стоит купить этой зимой — подойдет всем и под все
Сумку цвета бургунди. Фото: freepik

Последние сезоны мода меняется так быстро, что гардероб едва успевает подстраиваться под новый ритм. Если еще в прошлом году все восхищались пастельными оттенками — мягким розовым или спокойным голубым, то сейчас настроение совсем другое. На передний план выходят более глубокие, плотные цвета. И среди них бургунди держит уверенное первенство уже второй год подряд. Поэтому сумки этого цвета тоже актуальны.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Этот оттенок имеет характер: он заметен, но не "давит" на образ, не делает его тяжелым. Именно поэтому он так легко находит свое место и в классических луках, и в более непринужденных. Однако многие все равно избегают таких цветов — либо не знают, с чем их сочетать, либо боятся выглядеть слишком насыщенно. На самом деле все проще, чем кажется. Достаточно одного аксессуара, который правильно расставит акценты.

Какой аксессуар является базовым зимой

Идеальным стартом становится сумка в оттенке бургунди. Она добавляет образу глубины, освежает даже самые привычные вещи и работает практически в любой день. Не нужно менять весь гардероб — достаточно иметь одну такую модель, и базовые сочетания становятся интереснее. Она легко вписывается в ансамбли с бежевым, серым, темно-синим, а с более яркими цветами создает приятный контраст.

Якого кольору сумка в тренді цієї зими
Victoria Beckham FW25. Фото из Elle

Дизайнеры тоже сделали свой выбор. На подиумах этой зимы бургунди стал почти обязательным элементом: Chloe вернула легендарную Paddington в насыщенном бордовом, Victoria Beckham показала массивную XXL-модель, а Elie Saab — мягкую меховую сумку. Для тех, кто любит классику, есть десятки кожаных вариантов в разных формах — от структурированных до более пластичных.

Культова сумка знову в тренді
Сумка Paddington. Фото из Elle

В итоге сумка бургунди — это не про тренд, который быстро пройдет. Это о детали, которая упорядочивает образ и делает его более живым. Маленькое изменение, которое работает лучше полного обновления гардероба. И, возможно, именно с нее начнется ваш новый зимний стиль.

Ранее мы писали о том, по каким признакам выбирать сумку, чтобы она была не только стильной, но и качественной.

Также мы сообщали, какую сумку уже хотят себе модницы со всего мира.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации