Сумка, которую стоит купить этой зимой — подойдет всем и под все

Последние сезоны мода меняется так быстро, что гардероб едва успевает подстраиваться под новый ритм. Если еще в прошлом году все восхищались пастельными оттенками — мягким розовым или спокойным голубым, то сейчас настроение совсем другое. На передний план выходят более глубокие, плотные цвета. И среди них бургунди держит уверенное первенство уже второй год подряд. Поэтому сумки этого цвета тоже актуальны.

Этот оттенок имеет характер: он заметен, но не "давит" на образ, не делает его тяжелым. Именно поэтому он так легко находит свое место и в классических луках, и в более непринужденных. Однако многие все равно избегают таких цветов — либо не знают, с чем их сочетать, либо боятся выглядеть слишком насыщенно. На самом деле все проще, чем кажется. Достаточно одного аксессуара, который правильно расставит акценты.

Какой аксессуар является базовым зимой

Идеальным стартом становится сумка в оттенке бургунди. Она добавляет образу глубины, освежает даже самые привычные вещи и работает практически в любой день. Не нужно менять весь гардероб — достаточно иметь одну такую модель, и базовые сочетания становятся интереснее. Она легко вписывается в ансамбли с бежевым, серым, темно-синим, а с более яркими цветами создает приятный контраст.

Victoria Beckham FW25. Фото из Elle

Дизайнеры тоже сделали свой выбор. На подиумах этой зимы бургунди стал почти обязательным элементом: Chloe вернула легендарную Paddington в насыщенном бордовом, Victoria Beckham показала массивную XXL-модель, а Elie Saab — мягкую меховую сумку. Для тех, кто любит классику, есть десятки кожаных вариантов в разных формах — от структурированных до более пластичных.

Сумка Paddington. Фото из Elle

В итоге сумка бургунди — это не про тренд, который быстро пройдет. Это о детали, которая упорядочивает образ и делает его более живым. Маленькое изменение, которое работает лучше полного обновления гардероба. И, возможно, именно с нее начнется ваш новый зимний стиль.

