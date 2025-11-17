Сумка Prada из 2000-х возвращается — время доставать тренд

Сумка Prada Galleria. Фото: Instagram

Сумка Prada Galleria — это из тех вещей, которые можно назвать классикой. Она появилась в 2007-м и почти сразу стала "постоянной жительницей" коллекций Prada: сдержанная, структурная, без единой лишней детали. Именно за это и полюбили эту сумку — за тот спокойный минимализм, который актуален независимо от сезона или трендов.

Несмотря на то, что в разные годы у Prada были свои звезды — например, модель Buckle, — именно Galleria незаметно, шаг за шагом, превратилась в икону. Ее форма проста на первый взгляд, но пропорции выверены до миллиметра. Короткая ручка, жесткий силуэт, чистые линии — будто отсылка к женственным 40-м, но без ощущения ретро.

Культовая сумка, которая всегда актуальна

У этой сумки есть еще одна особенность — история. Название Galleria она получила в честь миланской Galleria Vittorio Emanuele II, где в 1913 году открылся первый бутик Prada. Там же Марио Прада придумал технику Saffiano — горячее прессование, которое создает на коже легкий перекрестный рисунок. Благодаря этому материал становится прочным, держит форму годами и почти не боится царапин. Именно эта текстура и дала Galleria ее характер.

Prada осень-зима 2024/2025. Фото из Vogue

Производство сумки — это не конвейер. Она состоит из 83 деталей, а края выравнивают и красят вручную. Логотип лишь подчеркивает замысел. В новых коллекциях Prada Galleria предстает по-разному: в рекламной кампании Йоргоса Лантимоса со Скарлетт Йоханссон — от классического черного до версий с замшевой бахромой и принтами. Есть мини, средние и большие форматы, много оттенков и фактур. Поэтому она легко работает и в офисных образах, и в вечерних.

Сумка Prada Galleria. Фото из Vogue

Почти двадцать лет Galleria держится на вершине не из-за хайпа, а из-за качества и характера. Ее не нужно демонстрировать — она сама создает правильный акцент. И именно поэтому эта модель воспринимается не как аксессуар, а как часть истории модного Дома Prada, которая и сегодня интересна новым поколениям.

