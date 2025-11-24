Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Новый взгляд на ретро — свитера с акцентами 60-х и 2000-х

Новый взгляд на ретро — свитера с акцентами 60-х и 2000-х

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 18:08
обновлено: 14:08
Свитера с настроением 60-х и драйвом 2000-х — неожиданно в тренде
Девушка в желтом свитере. Фото: freepik

Осень уже медленно уходит в тень, а зима уверенно напоминает о себе холодными утрами. Самое время перебрать свои любимые свитера и посмотреть, чего не хватает в гардеробе. Стилисты давно очертили, на какие модели стоит обратить внимание этой зимой и здесь есть несколько очень удачных идей.

В журнале Real Simple рассказали, что же советуют стилисты.

Реклама
Читайте также:

Самые модные свитера 2025 года по версии стилистов

Дженни Ли, Карла Уэлч и Анджел Масиа выделяют четыре направления, которые точно еще долго не потеряют актуальности.

Объемная вязка

Теплые, массивные свитера никуда не исчезали — они просто немного обновились. Обращайте внимание на грубую ручную фактуру, рельефные рубчики и широкие рукава. Такой свитер сам по себе создает настроение: выглядит объемно, уютно и немного артистично, будто вы хорошо разбираетесь в стиле, но не прилагали лишних усилий.

В'язані светри завжди матимуть попит
Объемный свитер. Фото из Instagram

Монохром

Даже несмотря на любовь к ярким цветам, полная гармония оттенков остается в топе. Тон-в-тон сочетания в спокойной палитре — верблюжий, графит, оливка, бордо — выглядят уверенно и благородно. В таких образах присутствует некий уют, что дарят качественные материалы и продуманные силуэты.

Бордовий светр
Бордовый свитер. Фото из Instagram

Текстуры, бахрома и "движение" в деталях

Бохо и вестерн снова возвращаются, но уже в современном прочтении. Свитера с бахромой, объемными плетениями, необработанными краями или крючковатыми вставками добавляют образу легкости и приятной небрежности.

Светри з бахромою знову повертаються
Свитер с бахромой. Фото из Instagram

Они напоминают о 60-70-х, но при этом органично вписываются в обычные повседневные луки.

Аргайл

Ромбовый принт снова на пике. Он имеет характерную ретро-интонацию, которую мы помним с конца 90-х и начала 2000-х. Но сегодня аргайл выглядит более современно: другие пропорции, свежая палитра, разные фактуры.

Светри в стилі 90-х мають сучасний вигляд і досі
Стильный свитер. Фото из Instagram

Такой свитер сразу добавляет образу теплоты — будто возвращает в знакомое, но в обновленной версии.

Ранее мы писали о том, какие уютные и простые образы в холодный сезон советуют создавать звезды.

Также мы сообщали, какие образы можно создать с оверсайз-свитерами.

мода одежда тренды стиль свитер
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации