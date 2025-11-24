Свитера с настроением 60-х и драйвом 2000-х — неожиданно в тренде

Девушка в желтом свитере. Фото: freepik

Осень уже медленно уходит в тень, а зима уверенно напоминает о себе холодными утрами. Самое время перебрать свои любимые свитера и посмотреть, чего не хватает в гардеробе. Стилисты давно очертили, на какие модели стоит обратить внимание этой зимой и здесь есть несколько очень удачных идей.

В журнале Real Simple рассказали, что же советуют стилисты.

Самые модные свитера 2025 года по версии стилистов

Дженни Ли, Карла Уэлч и Анджел Масиа выделяют четыре направления, которые точно еще долго не потеряют актуальности.

Объемная вязка

Теплые, массивные свитера никуда не исчезали — они просто немного обновились. Обращайте внимание на грубую ручную фактуру, рельефные рубчики и широкие рукава. Такой свитер сам по себе создает настроение: выглядит объемно, уютно и немного артистично, будто вы хорошо разбираетесь в стиле, но не прилагали лишних усилий.

Объемный свитер. Фото из Instagram

Монохром

Даже несмотря на любовь к ярким цветам, полная гармония оттенков остается в топе. Тон-в-тон сочетания в спокойной палитре — верблюжий, графит, оливка, бордо — выглядят уверенно и благородно. В таких образах присутствует некий уют, что дарят качественные материалы и продуманные силуэты.

Бордовый свитер. Фото из Instagram

Текстуры, бахрома и "движение" в деталях

Бохо и вестерн снова возвращаются, но уже в современном прочтении. Свитера с бахромой, объемными плетениями, необработанными краями или крючковатыми вставками добавляют образу легкости и приятной небрежности.

Свитер с бахромой. Фото из Instagram

Они напоминают о 60-70-х, но при этом органично вписываются в обычные повседневные луки.

Аргайл

Ромбовый принт снова на пике. Он имеет характерную ретро-интонацию, которую мы помним с конца 90-х и начала 2000-х. Но сегодня аргайл выглядит более современно: другие пропорции, свежая палитра, разные фактуры.

Стильный свитер. Фото из Instagram

Такой свитер сразу добавляет образу теплоты — будто возвращает в знакомое, но в обновленной версии.

