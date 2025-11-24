Светри з настроєм 60-х і драйвом 2000-х — неочікувано в тренді

Дівчина в жовтому светрі. Фото: freepik

Осінь уже поволі відходить у тінь, а зима впевнено нагадує про себе холодними ранками. Саме час перебрати свої улюблені светри й подивитися, чого не вистачає в гардеробі. Стилісти давно окреслили, на які моделі варто звернути увагу цієї зими і тут є кілька дуже вдалих ідей.

В журналі Real Simple розповіли, що ж радять стилісти.

Наймодніші светри 2025 року за версією стилістів

Дженні Лі, Карла Велч і Анджел Масіа виділяють чотири напрямки, які точно ще довго не втратять актуальності.

Об’ємна в’язка

Теплі, масивні светри нікуди не зникали — вони просто трохи оновилися. Звертайте увагу на грубу ручну фактуру, рельєфні рубчики та широкі рукави. Такий светр сам по собі створює настрій: має об’ємний, затишний і трохи артистичний вигляд, ніби ви добре знаєте толк у стилі, але не докладали зайвих зусиль.

Об'ємний светр. Фото з Instagram

Монохром

Навіть попри любов до яскравих кольорів, повна гармонія відтінків залишається в топі. Тон-у-тон поєднання у спокійній палітрі — верблюжий, графіт, оливка, бордо — мають впевнений й благородний вигляд. У таких образах відчувається особливий затишок, який дають якісні матеріали та продумані силуети.

Бордовий светр. Фото з Instagram

Текстури, бахрома та "рух" у деталях

Бохо та вестерн знову повертаються, але вже в сучасному прочитанні. Светри з бахромою, об’ємними плетіннями, необробленими краями чи гачкованими вставками додають образу легкості й приємної недбальності.

Светр з бахромою. Фото з Instagram

Вони нагадують про 60–70-ті, але при цьому органічно вписуються у звичайні повсякденні луки.

Аргайл

Ромбовий принт знову на піку. Він має характерну ретро-інтонацію, яку ми пам’ятаємо з кінця 90-х і початку 2000-х. Але сьогодні аргайл має більш сучасний вигляд: інші пропорції, свіжа палітра, різні фактури.

Стильний светр. Фото з Instagram

Такий светр одразу додає образу теплоти — ніби повертає у знайоме, але в оновленій версії.

