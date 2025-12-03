Полосатый вязаный свитер — вещь, которую ищут модницы этой зимой

Девушка с полосатым свитером. Фото: freepik

Цветные полоски этой зимы будто продолжение тех спокойных, осенних. Только теперь они более смелые и заметно веселее. Самое приятное в этом тренде то, что в одном свитере могут сойтись сразу несколько главных оттенков сезона, и выглядит это совсем не вычурно, а даже стильно.

Есть простая подсказка. Если полоса широкая, то лучше два цвета, не больше. Такой дуэт будет выглядеть объемно и дорого. Если же полоска узкая — здесь можно позволить себе весь спектр, хоть от красного до мятного. Для более стройного силуэта стилисты советуют искать свитера с широкой полосой среди удлиненных и оверсайз-моделей.

Свитер в полоску с пальто. Фото: Instagram/goodmannersstyle

Чаще всего такие свитера носят с простыми вещами: любимыми джинсами — темными или светлыми, классическими брюками-баллонами или ровными брюками. Несмотря на холод, модницы все еще надевают балетки и лоферы, что выглядит неожиданно и в стиле француженок. Иногда встречаются образы с мини-юбками и кроссовками, но если хочется добавить индивидуальности, смело комбинируйте лоферы с яркими носками. А кроссовки, как всегда, дружат с денимом — тут выдумывать ничего не надо.

Свитер в яркую полоску с джинсами. Фото: Instagram/mariaccm_

Поскольку разноцветная полоска сама по себе уже акцент, лучше не соперничать с ней еще одним ярким элементом. Добавьте спокойные фактуры: темно-синее пальто, серый шерстяной жакет, шарф из мягкой пряжи. Из украшений подойдет легкое серебряное колье, что-то с маленькими подвесками.

Свитер в крупную полоску в образе. Фото: Instagram/sineadcrowe

Свитер в яркую полоску — без преувеличения один из самых полезных и жизненных мастхэвов сезона. Он сразу оживляет коричневые, бежевые и серые зимние сочетания. Так что если душа просит цвета — не откладывайте. Это именно тот случай, когда одна вещь меняет весь гардероб.

