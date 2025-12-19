Джинсы оставляем в шкафу — какие брюки пришли им на замену зимой

Коричневые брюки. Фото з Instagram

Стилисты советуют этой зимой носить брюки вместо джинсов. Особенно актуальны черные модели, которые легко комбинировать с верхней одеждой и свитерами.

В Cosmopolitan рассказали о вариантах брюк, которые станут основой зимнего гардероба.

Джинсы удобны, но они не всегда подходят для морозных дней. Ткань джинсовой ткани плотная, но не очень теплая. Плюс джинсы редко выглядят элегантно, когда нужно создать более собранный образ.

Брюки решают обе проблемы. И tckn раньше брюки ассоциировались с офисом и формальными событиями, то сейчас их носят везде. Так, их можно смело надевать и в кафе, и на прогулку, и на встречу с друзьями.

Базовые брюки, что в тренде

Классические прямые брюки

Это база, которая должна быть у каждой. Такие брюки подходят под все — под пиджак для деловой встречи, под свитер для повседневного образа, под блузку для вечернего выхода.

Прямые черные брюки в образах. Фото из Instagram

Классические брюки работают как черная футболка в гардеробе — они никогда не выходят из моды и подходят к 90% ситуаций.

Брюки клеш

Это модель с расширением от колена вниз. Сейчас клеш снова носят после долгого перерыва. Их лучше сочетать с объемным верхом. Большой свитер, пуховая куртка, дубленка — все это уравновешивается расширенной формой низа.

Клеш в зимнем образе. Фото из Instagram

Есть нюанс с обувью. Клеш лучше носить с каблуком или платформой, так как они визуально вытягивают ноги. С кроссовками тоже можно, но тогда есть риск, что брюки визуально укоротят рост.

Брюки из эко-кожи

Когда весь гардероб состоит из шерстяных свитеров и тканевых брюк, иногда хочется чего-то другого. Кожа дает этот контраст и добавляет изюминку образу.

Брюки из эко-кожи. Фото из Instagram

Кожаные брюки часто комбинируют с меховыми вещами — шубами или дубленками. Получается интересное сочетание фактур, где каждая дополняет другую. Или можно наоборот выбрать что-то мягкое сверху типа кашемирового свитера.

В целом, все эти брюки хорошо работают с базовым верхом. Свитер, водолазка, блузка — что угодно подойдет. Главное, чтобы верх был проще чем низ, особенно если брюки клеш или из кожи. С верхней одеждой тоже все просто. Пальто, пуховик, дубленка, шуба — черные брюки подходят под все.

