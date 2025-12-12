Культовые брюки 90-х вернулись — ретро сейчас в моде

Штаны. Фото: freepik

Мода снова смотрит назад и на этот раз без иронии. В 2026-м на авансцену возвращаются вещи, которые еще десять лет назад казались навсегда забытыми: меховые сапоги, легкие мокасины, бархатные брюки и пиджаки.

В Elle рассказали подробнее именно о бархатных брюках, которые уверенно возвращаются в гардеробы фэшн-инсайдеров.

Когда-то в 90-х они были символом вечерней жизни и богемной свободы. Их носили с расслабленными жакетами, топами на тонких бретелях и даже с маскулинными костюмами. Затем наступил долгий период тишины. Брюки из бархата успели побывать "слишком" — слишком праздничными и слишком сложными. Но сегодня они возвращаются в другом виде.

Бархатные брюки возвращаются — тренд из 90-х

В новых коллекциях дизайнеры показывают, что бархат не замыкается в одном сценарии. Emporio Armani работает с глубокими винными оттенками, Genny — с насыщенным пурпуром, Roberto Cavalli выбирает теплые коричневые тона. Материал остается узнаваемым, но изменилась подача.

Emporio Armani. Фото из Elle

Также изменился и крой. Наряду с классическими прямыми моделями появляются широкие палаццо, мягкие шаровары с богемным настроением и обтягивающие варианты, напоминающие леггинсы. Благодаря этому бархатные брюки перестают быть вещью "на выход" и становятся частью повседневного стиля.

Roberto Cavalli FW25. Фото из Elle

С чем носить бархатные брюки

Бархат хорошо держит баланс с простыми вещами: лаконичным трикотажем, водолазками, объемными свитерами. Контраст фактур здесь уместен. Еще как вариант добавить жакет, короткий или большой, будто с мужского плеча.

Обувь должна задавать настроение всему образу:

для вечера подойдут лодочки или сапоги с острым носом;

для дня — мягкие мокасины или лоферы.

Аксессуары здесь не должны становиться главным акцентом. Лучше всего выбрать: сдержанное золото, небольшие сумки с мягкой формой, сатиновые клатчи.

