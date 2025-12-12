Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Пара брюк из 90-х, которую в 2026 году будут носить все

Пара брюк из 90-х, которую в 2026 году будут носить все

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:05
Культовые брюки 90-х вернулись — ретро сейчас в моде
Штаны. Фото: freepik

Мода снова смотрит назад и на этот раз без иронии. В 2026-м на авансцену возвращаются вещи, которые еще десять лет назад казались навсегда забытыми: меховые сапоги, легкие мокасины, бархатные брюки и пиджаки.

В Elle рассказали подробнее именно о бархатных брюках, которые уверенно возвращаются в гардеробы фэшн-инсайдеров.

Реклама
Читайте также:

Когда-то в 90-х они были символом вечерней жизни и богемной свободы. Их носили с расслабленными жакетами, топами на тонких бретелях и даже с маскулинными костюмами. Затем наступил долгий период тишины. Брюки из бархата успели побывать "слишком" — слишком праздничными и слишком сложными. Но сегодня они возвращаются в другом виде.

Бархатные брюки возвращаются — тренд из 90-х

В новых коллекциях дизайнеры показывают, что бархат не замыкается в одном сценарии. Emporio Armani работает с глубокими винными оттенками, Genny — с насыщенным пурпуром, Roberto Cavalli выбирает теплые коричневые тона. Материал остается узнаваемым, но изменилась подача.

Оксамитова тканина на піку популярності
Emporio Armani. Фото из Elle

Также изменился и крой. Наряду с классическими прямыми моделями появляются широкие палаццо, мягкие шаровары с богемным настроением и обтягивающие варианты, напоминающие леггинсы. Благодаря этому бархатные брюки перестают быть вещью "на выход" и становятся частью повседневного стиля.

Оксамитові штани будуть модними у 2026
Roberto Cavalli FW25. Фото из Elle

С чем носить бархатные брюки

Бархат хорошо держит баланс с простыми вещами: лаконичным трикотажем, водолазками, объемными свитерами. Контраст фактур здесь уместен. Еще как вариант добавить жакет, короткий или большой, будто с мужского плеча.

Обувь должна задавать настроение всему образу:

  • для вечера подойдут лодочки или сапоги с острым носом;
  • для дня — мягкие мокасины или лоферы.

Аксессуары здесь не должны становиться главным акцентом. Лучше всего выбрать: сдержанное золото, небольшие сумки с мягкой формой, сатиновые клатчи.

Без каких еще брюк не обойтись в 2026 году

Ранее мы писали о том, какие джинсы будут практичным выбором на 2026 год.

Также мы сообщали, какой фасон брюк будет самым оптимальным зимой и этой весной.

мода тренды 90-е стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации