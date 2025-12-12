Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Пара штанів з 90-х, яку у 2026 носитимуть усі

Пара штанів з 90-х, яку у 2026 носитимуть усі

Ua en ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 18:05
Культові штани 90-х повернулися — ретро зараз в моді
Штани. Фото: freepik

Мода знову дивиться назад і цього разу без іронії. У 2026-му на авансцену повертаються речі, які ще десять років тому здавалися назавжди забутими: хутряні чоботи, легкі мокасини, оксамитові штани та піджаки.

У Elle розповіли детальніше саме про оксамитові штани, які впевнено повертаються в гардероби фешн-інсайдерів.

Реклама
Читайте також:

Колись у 90-х вони були символом вечірнього життя й богемної свободи. Їх носили з розслабленими жакетами, топами на тонких бретелях і навіть із маскулінними костюмами. Потім настав довгий період тиші. Штани з оксамиту встигли побувати "занадто" — занадто святковими та занадто складними. Але сьогодні вони повертаються в іншому вигляді.

Оксамитові штани повертаються — тренд із 90-х

У нових колекціях дизайнери показують, що оксамит не замикається в одному сценарії. Emporio Armani працює з глибокими винними відтінками, Genny — з насиченим пурпуром, Roberto Cavalli обирає теплі коричневі тони. Матеріал лишається впізнаваним, але змінилась подача.

Оксамитова тканина на піку популярності
Emporio Armani. Фото з Elle

Також змінився й крій. Поруч із класичними прямими моделями з’являються широкі палаццо, м’які шаровари з богемним настроєм і обтислі варіанти, які нагадують легінси. Завдяки цьому оксамитові штани перестають бути річчю "на вихід" і стають частиною повсякденного стилю.

Оксамитові штани будуть модними у 2026
Roberto Cavalli FW25. Фото з Elle

З чим носити оксамитові штани

Оксамит добре тримає баланс із простими речами: лаконічним трикотажем, водолазками, об’ємними светрами. Контраст фактур тут доречний. Ще як варіант додати жакет, короткий або навмисно великий, ніби з чоловічого плеча.

Взуття має задавати настрій усьому образу:

  • для вечора підійдуть човники чи чоботи з гострим носом;
  • для дня —  м’які мокасини або лофери.

Аксесуари тут не мають ставати головним акцент. Найкраще обрати: стримане золото, невеликі сумки з м’якою формою, сатинові клатчі.

Без яких ще штанів не обійтися у 2026

Раніше ми писали про те, які джинси будуть практичним вибором на 2026 рік.

Також ми повідомляли, який фасон штанів буде найоптимальнішим взимку та цієї весни.

мода тренди 90-ті стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації