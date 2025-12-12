Культові штани 90-х повернулися — ретро зараз в моді

Штани. Фото: freepik

Мода знову дивиться назад і цього разу без іронії. У 2026-му на авансцену повертаються речі, які ще десять років тому здавалися назавжди забутими: хутряні чоботи, легкі мокасини, оксамитові штани та піджаки.

У Elle розповіли детальніше саме про оксамитові штани, які впевнено повертаються в гардероби фешн-інсайдерів.

Колись у 90-х вони були символом вечірнього життя й богемної свободи. Їх носили з розслабленими жакетами, топами на тонких бретелях і навіть із маскулінними костюмами. Потім настав довгий період тиші. Штани з оксамиту встигли побувати "занадто" — занадто святковими та занадто складними. Але сьогодні вони повертаються в іншому вигляді.

Оксамитові штани повертаються — тренд із 90-х

У нових колекціях дизайнери показують, що оксамит не замикається в одному сценарії. Emporio Armani працює з глибокими винними відтінками, Genny — з насиченим пурпуром, Roberto Cavalli обирає теплі коричневі тони. Матеріал лишається впізнаваним, але змінилась подача.

Emporio Armani. Фото з Elle

Також змінився й крій. Поруч із класичними прямими моделями з’являються широкі палаццо, м’які шаровари з богемним настроєм і обтислі варіанти, які нагадують легінси. Завдяки цьому оксамитові штани перестають бути річчю "на вихід" і стають частиною повсякденного стилю.

Roberto Cavalli FW25. Фото з Elle

З чим носити оксамитові штани

Оксамит добре тримає баланс із простими речами: лаконічним трикотажем, водолазками, об’ємними светрами. Контраст фактур тут доречний. Ще як варіант додати жакет, короткий або навмисно великий, ніби з чоловічого плеча.

Взуття має задавати настрій усьому образу:

для вечора підійдуть човники чи чоботи з гострим носом;

для дня — м’які мокасини або лофери.

Аксесуари тут не мають ставати головним акцент. Найкраще обрати: стримане золото, невеликі сумки з м’якою формою, сатинові клатчі.

