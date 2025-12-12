Культові штани 90-х повернулися — ретро зараз в моді

Пара штанів з 90-х, яку у 2026 носитимуть усі
Мода знову дивиться назад і цього разу без іронії. У 2026-му на авансцену повертаються речі, які ще десять років тому здавалися назавжди забутими: хутряні чоботи, легкі мокасини, оксамитові штани та піджаки.
У Elle розповіли детальніше саме про оксамитові штани, які впевнено повертаються в гардероби фешн-інсайдерів.
Колись у 90-х вони були символом вечірнього життя й богемної свободи. Їх носили з розслабленими жакетами, топами на тонких бретелях і навіть із маскулінними костюмами. Потім настав довгий період тиші. Штани з оксамиту встигли побувати "занадто" — занадто святковими та занадто складними. Але сьогодні вони повертаються в іншому вигляді.
Оксамитові штани повертаються — тренд із 90-х
У нових колекціях дизайнери показують, що оксамит не замикається в одному сценарії. Emporio Armani працює з глибокими винними відтінками, Genny — з насиченим пурпуром, Roberto Cavalli обирає теплі коричневі тони. Матеріал лишається впізнаваним, але змінилась подача.
Також змінився й крій. Поруч із класичними прямими моделями з’являються широкі палаццо, м’які шаровари з богемним настроєм і обтислі варіанти, які нагадують легінси. Завдяки цьому оксамитові штани перестають бути річчю "на вихід" і стають частиною повсякденного стилю.
З чим носити оксамитові штани
Оксамит добре тримає баланс із простими речами: лаконічним трикотажем, водолазками, об’ємними светрами. Контраст фактур тут доречний. Ще як варіант додати жакет, короткий або навмисно великий, ніби з чоловічого плеча.
Взуття має задавати настрій усьому образу:
- для вечора підійдуть човники чи чоботи з гострим носом;
- для дня — м’які мокасини або лофери.
Аксесуари тут не мають ставати головним акцент. Найкраще обрати: стримане золото, невеликі сумки з м’якою формою, сатинові клатчі.
Без яких ще штанів не обійтися у 2026
