Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Лучшие джинсы после 35 — фасон, который улучшает фигуру

Лучшие джинсы после 35 — фасон, который улучшает фигуру

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:29
Самые актуальные джинсы для женщин после 35 — улучшат фигуру
Джинсы. Фото из Instagram

Джинсы есть у каждой, но после 35 лет с ними часто возникает проблема: то, что носили раньше, вдруг перестает сидеть так, как хотелось бы. Фигура меняется и это нормально. Стилисты говорят, что дело не в возрасте, а в том, чтобы найти джинсы в том фасоне, который подойдет вашему типу фигуры.

Новини.LIVE расскажет, какой фасон джинсов наиболее универсальный.

Реклама
Читайте также:

Прямые джинсы — удачный выбор для женщин в возрасте 35+

Самый простой вариант, который не требует лишних раздумий. Прямой крой от бедра до щиколотки - это то, что спасет вас в утро, когда нет времени собирать образ часами. Зимой заправляете их в сапоги, весной носите с балетками, летом с сандалиями - все это подходит к прямым джинсам.

Прямі джинси - універсальний елемент гардеробу
Прямые джинсы. Фото из Instagram

С облегающим верхом они создают баланс: лонгслив или боди сверху, джинсы снизу, и силуэт выглядит безупречно. Если хотите обратного эффекта, то выбирайте оверсайз свитер или широкую рубашку, и это тоже сработает, потому что низ остается сдержанным.

Лучшие джинсы после 35 — фасон, который улучшает фигуру - фото 2
Образ на зиму для женщин. Фото из Instagram

Для работы или встреч выбирайте пиджак и сапожки на каблуке — уже не casual, а вполне прилично. С угги и свитером получится отличный образ для обычного выходного дня. Весной или осенью добавьте к этим джинсам тренч и ботинки, и тоже получится готовый образ без долгих сборов перед зеркалом.

Прямі джинси чудово працюють в образах
Прямые джинсы в молочном цвете. Фото из Instagram

Прямой крой не облегает плотно бедра и икры, поэтому не подчеркивает то, что вы, возможно, не хотите показывать. При этом фигура выглядит стройной, потому что вертикальная линия не прерывается лишними деталями. Это не о том, чтобы что-то скрыть — просто о комфорте в собственном теле и одежде, которая не заставляет постоянно что-то поправлять или переживать, как вы выглядите со стороны.

Ранее мы писали о том, что темно-серые джинсы в этом сезоне будут везде из-за своей универсальности.

Также мы сообщали, какой фасон джинсов будет очень популярным в 2026 году. Он эффектно смотрится в образах.

мода тренды женщины Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации