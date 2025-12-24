Самые актуальные джинсы для женщин после 35 — улучшат фигуру

Джинсы. Фото из Instagram

Джинсы есть у каждой, но после 35 лет с ними часто возникает проблема: то, что носили раньше, вдруг перестает сидеть так, как хотелось бы. Фигура меняется и это нормально. Стилисты говорят, что дело не в возрасте, а в том, чтобы найти джинсы в том фасоне, который подойдет вашему типу фигуры.

Новини.LIVE расскажет, какой фасон джинсов наиболее универсальный.

Прямые джинсы — удачный выбор для женщин в возрасте 35+

Самый простой вариант, который не требует лишних раздумий. Прямой крой от бедра до щиколотки - это то, что спасет вас в утро, когда нет времени собирать образ часами. Зимой заправляете их в сапоги, весной носите с балетками, летом с сандалиями - все это подходит к прямым джинсам.

С облегающим верхом они создают баланс: лонгслив или боди сверху, джинсы снизу, и силуэт выглядит безупречно. Если хотите обратного эффекта, то выбирайте оверсайз свитер или широкую рубашку, и это тоже сработает, потому что низ остается сдержанным.

Для работы или встреч выбирайте пиджак и сапожки на каблуке — уже не casual, а вполне прилично. С угги и свитером получится отличный образ для обычного выходного дня. Весной или осенью добавьте к этим джинсам тренч и ботинки, и тоже получится готовый образ без долгих сборов перед зеркалом.

Прямой крой не облегает плотно бедра и икры, поэтому не подчеркивает то, что вы, возможно, не хотите показывать. При этом фигура выглядит стройной, потому что вертикальная линия не прерывается лишними деталями. Это не о том, чтобы что-то скрыть — просто о комфорте в собственном теле и одежде, которая не заставляет постоянно что-то поправлять или переживать, как вы выглядите со стороны.

