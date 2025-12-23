Видео
Україна
Видео

Джинсы, ставшие культовыми — какие фасоны не выходят из моды

Джинсы, ставшие культовыми — какие фасоны не выходят из моды

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:14
Джинсы, пережившие все тренды — легендарные модели на 2026 год
Джинсы. Фото: freepik

Идеальные джинсы — не те, что сейчас в трендах, а те, что нормально сидят на вас. Даже модный фасон не спасет образ, если брюки провисают или давят не там, где надо.

Новини.LIVE поможет вам с выбором своей модели джинсов.

Читайте также:

Культовые фасоны джинсов

Джинсы багги

Это самый практичный вариант из всех. Их можно носить и с кроссовками, и с туфлями. Но есть момент: со свободными джинсами лучше избегать объемного верха.

Вільні джинси потрібно вміти правильно стилізувати
Джинсы багги. Фото из Instagram

Если джинсы широкие, верх должен быть более облегающим или хотя бы структурированным. 

Баррел

Баррел — это джинсы, которые сужаются к щиколотке, но расширены в бедрах и талии. Выглядит нестандартно, носить легко не всем. Этот фасон лучше сочетать с женской обувью — туфлями, ботильонами, сапогами.

Баррел - нова модель джинсів
Новая модель джинсов. Фото из Instagram

Также, если вы невысокого роста, баррел может визуально обрезать фигуру.

Клеш

Джинсы-клеш вернулись из 70-х и держатся уже несколько сезонов. Они работают, так как визуально вытягивают силуэт и добавляют движения образу. Но есть подводный камень: клеш требует правильной длины. Если брюки короткие, эффект клеша теряется.

Джинси з 70-х повертаються в тренди
Клеш из 70-х. Фото из Instagram

Идеальная длина — когда подошва обуви едва просматривается. Так силуэт выглядит целостно.

Прямые джинсы

Прямой крой — это классика, которая не требует объяснений. Они подходят под любую обувь, от грубых ботинок до высоких сапог. Прямые джинсы утепляют лучше, чем зауженные, так как оставляют пространство для воздуха между тканью и кожей.

Прямі джинси поза часом
Прямые джинсы от Zara. Фото из Instagram

Их легко сочетать с любым верхом, так как прямой силуэт нейтрален. Это тот фасон, который всегда уместен, независимо от того, что сейчас носят другие.

Ранее мы писали о том, какие фасоны белых джинсов в 2026 году стоит иметь. Они очень эффектные.

Также мы сообщали, что с широкими брюками нужно носить определенные модели обуви, чтобы выглядеть модно.

мода тренды Джинсы широкие джинсы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
