Джинсы, пережившие все тренды — легендарные модели на 2026 год

Джинсы. Фото: freepik

Идеальные джинсы — не те, что сейчас в трендах, а те, что нормально сидят на вас. Даже модный фасон не спасет образ, если брюки провисают или давят не там, где надо.

Новини.LIVE поможет вам с выбором своей модели джинсов.

Реклама

Читайте также:

Культовые фасоны джинсов

Джинсы багги

Это самый практичный вариант из всех. Их можно носить и с кроссовками, и с туфлями. Но есть момент: со свободными джинсами лучше избегать объемного верха.

Джинсы багги. Фото из Instagram

Если джинсы широкие, верх должен быть более облегающим или хотя бы структурированным.

Баррел

Баррел — это джинсы, которые сужаются к щиколотке, но расширены в бедрах и талии. Выглядит нестандартно, носить легко не всем. Этот фасон лучше сочетать с женской обувью — туфлями, ботильонами, сапогами.

Новая модель джинсов. Фото из Instagram

Также, если вы невысокого роста, баррел может визуально обрезать фигуру.

Клеш

Джинсы-клеш вернулись из 70-х и держатся уже несколько сезонов. Они работают, так как визуально вытягивают силуэт и добавляют движения образу. Но есть подводный камень: клеш требует правильной длины. Если брюки короткие, эффект клеша теряется.

Клеш из 70-х. Фото из Instagram

Идеальная длина — когда подошва обуви едва просматривается. Так силуэт выглядит целостно.

Прямые джинсы

Прямой крой — это классика, которая не требует объяснений. Они подходят под любую обувь, от грубых ботинок до высоких сапог. Прямые джинсы утепляют лучше, чем зауженные, так как оставляют пространство для воздуха между тканью и кожей.

Прямые джинсы от Zara. Фото из Instagram

Их легко сочетать с любым верхом, так как прямой силуэт нейтрален. Это тот фасон, который всегда уместен, независимо от того, что сейчас носят другие.

Ранее мы писали о том, какие фасоны белых джинсов в 2026 году стоит иметь. Они очень эффектные.

Также мы сообщали, что с широкими брюками нужно носить определенные модели обуви, чтобы выглядеть модно.