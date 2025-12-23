Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Джинси, що стали культовими — які фасони не виходять з моди

Джинси, що стали культовими — які фасони не виходять з моди

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:14
Джинси, що пережили всі тренди — легендарні моделі на 2026 рік
Джинси. Фото: freepik

Ідеальні джинси — не ті, що зараз у трендах, а ті, що нормально сидять на вас. Навіть модний фасон не врятує образ, якщо штани провисають або тиснуть не там, де треба.

Новини.LIVE допоможе вам з вибором своєї моделі джинсів.

Реклама
Читайте також:

Культові фасони джинсів

Джинси баггі

Це найпрактичніший варіант із усіх. Їх можна носити і зі кросівками, і з туфлями. Але є момент: з вільними джинсами краще уникати об'ємного верху.

Вільні джинси потрібно вміти правильно стилізувати
Джинси баггі. Фото з Instagram

Якщо джинси широкі, верх має бути більш облягаючим або хоча б структурованим. 

Баррел

Баррел — це джинси, які звужуються до щиколотки, але розширені у стегнах і талії. Має нестандартний вигляд, носити легко не всім. Цей фасон краще поєднувати з жіночим взуттям — туфлями, ботильйонами, чоботами.

Баррел - нова модель джинсів
Нова модель джинсів. Фото з Instagram

Також, якщо ви невисокого зросту, баррел може візуально обрізати фігуру.

Кльош

Джинси-кльош повернулися з 70-х і тримаються вже кілька сезонів. Вони працюють, бо візуально витягують силует і додають руху образу. Але є підводний камінь: кльош вимагає правильної довжини. Якщо штани короткі, ефект кльошу губиться.

Джинси з 70-х повертаються в тренди
Кльош з 70-х. Фото з Instagram

Ідеальна довжина — коли підошва взуття ледь проглядається. Так силует має цілісний вигляд.

Прямі джинси

Прямий крій — це класика, яка не вимагає пояснень. Вони підходять під будь-яке взуття, від грубих черевиків до високих чобіт. Прямі джинси утеплюють краще, ніж звужені, бо залишають простір для повітря між тканиною і шкірою.

Прямі джинси поза часом
Прямі джинси від Zara. Фото з Instagram

Їх легко поєднувати з будь-яким верхом, бо прямий силует нейтральний. Це той фасон, який завжди доречний, незалежно від того, що зараз носять інші.

Раніше ми писали про те, які фасони білих джинсів у 2026 році варто мати. Вони дуже ефектні.

Також ми повідомляли, що з широкими штанами потрібно носити певні моделі взуття, щоб мати модний вигляд.

мода тренди Джинси широкі джинси 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації