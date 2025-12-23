Джинси, що пережили всі тренди — легендарні моделі на 2026 рік

Джинси. Фото: freepik

Ідеальні джинси — не ті, що зараз у трендах, а ті, що нормально сидять на вас. Навіть модний фасон не врятує образ, якщо штани провисають або тиснуть не там, де треба.

Новини.LIVE допоможе вам з вибором своєї моделі джинсів.

Реклама

Читайте також:

Культові фасони джинсів

Джинси баггі

Це найпрактичніший варіант із усіх. Їх можна носити і зі кросівками, і з туфлями. Але є момент: з вільними джинсами краще уникати об'ємного верху.

Джинси баггі. Фото з Instagram

Якщо джинси широкі, верх має бути більш облягаючим або хоча б структурованим.

Баррел

Баррел — це джинси, які звужуються до щиколотки, але розширені у стегнах і талії. Має нестандартний вигляд, носити легко не всім. Цей фасон краще поєднувати з жіночим взуттям — туфлями, ботильйонами, чоботами.

Нова модель джинсів. Фото з Instagram

Також, якщо ви невисокого зросту, баррел може візуально обрізати фігуру.

Кльош

Джинси-кльош повернулися з 70-х і тримаються вже кілька сезонів. Вони працюють, бо візуально витягують силует і додають руху образу. Але є підводний камінь: кльош вимагає правильної довжини. Якщо штани короткі, ефект кльошу губиться.

Кльош з 70-х. Фото з Instagram

Ідеальна довжина — коли підошва взуття ледь проглядається. Так силует має цілісний вигляд.

Прямі джинси

Прямий крій — це класика, яка не вимагає пояснень. Вони підходять під будь-яке взуття, від грубих черевиків до високих чобіт. Прямі джинси утеплюють краще, ніж звужені, бо залишають простір для повітря між тканиною і шкірою.

Прямі джинси від Zara. Фото з Instagram

Їх легко поєднувати з будь-яким верхом, бо прямий силует нейтральний. Це той фасон, який завжди доречний, незалежно від того, що зараз носять інші.

Раніше ми писали про те, які фасони білих джинсів у 2026 році варто мати. Вони дуже ефектні.

Також ми повідомляли, що з широкими штанами потрібно носити певні моделі взуття, щоб мати модний вигляд.