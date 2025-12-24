Найактуальніші джинси для жінок після 35 — покращать фігуру

Джинси. Фото з Instagram

Джинси є в кожної, але після 35 років з ними часто виникає проблема: те, що носили раніше, раптом перестає сидіти так, як хотілося б. Фігура змінюється і це нормально. Стилісти кажуть, що справа не в віці, а в тому, щоб знайти джинси в тому фасоні, який підійде вашому типу фігури.

Новини.LIVE розповість, який фасон джинсів найбільш універсальний.

Прямі джинси — вдалий вибір для жінок у віці 35+

Найпростіший варіант, який не вимагає зайвих роздумів. Прямий крій від стегна до щиколотки — це те, що врятує вас у ранок, коли немає часу збирати образ годинами. Взимку заправляєте їх у чоботи, навесні носите з балетками, влітку з сандалями — все це пасує до прямих джинсів.

З облягаючим верхом вони створюють баланс: лонгслів чи боді зверху, джинси знизу, і силует має бездоганний вигляд. Якщо хочете зворотнього ефекту, то обирайте оверсайз светр або широку сорочку, і це теж спрацює, бо низ залишається стриманим.

Для роботи або зустрічей обирайте піджак і чобітки на каблуці — вже не casual, а цілком пристойно. З уггі та светром вийде чудовий образ для звичайного вихідного дня. Весною і восени додайте до цих джинсів тренч і черевики, і теж вийде готовий образ без довгих зборів перед дзеркалом.

Прямий крій не облягає щільно стегна та литки, тому не підкреслює те, що ви, можливо, не хочете показувати. При цьому фігура має стрункий вигляд, бо вертикальна лінія не переривається зайвими деталями. Це не про те, щоб щось приховати — просто про комфорт у власному тілі та одязі, який не змушує постійно шось поправляти або переживати, який вигляд ви маєте збоку.

