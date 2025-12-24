Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найкращі джинси після 35 — фасон, що покращує фігуру

Найкращі джинси після 35 — фасон, що покращує фігуру

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 16:29
Найактуальніші джинси для жінок після 35 — покращать фігуру
Джинси. Фото з Instagram

Джинси є в кожної, але після 35 років з ними часто виникає проблема: те, що носили раніше, раптом перестає сидіти так, як хотілося б. Фігура змінюється і це нормально. Стилісти кажуть, що справа не в віці, а в тому, щоб знайти джинси в тому фасоні, який підійде вашому типу фігури.

Новини.LIVE розповість, який фасон джинсів найбільш універсальний.

Реклама
Читайте також:

Прямі джинси — вдалий вибір для жінок у віці 35+

Найпростіший варіант, який не вимагає зайвих роздумів. Прямий крій від стегна до щиколотки — це те, що врятує вас у ранок, коли немає часу збирати образ годинами. Взимку заправляєте їх у чоботи, навесні носите з балетками, влітку з сандалями — все це пасує до прямих джинсів.

Прямі джинси - універсальний елемент гардеробу
Прямі джинси. Фото з Instagram

З облягаючим верхом вони створюють баланс: лонгслів чи боді зверху, джинси знизу, і силует має бездоганний вигляд. Якщо хочете зворотнього ефекту, то обирайте оверсайз светр або широку сорочку, і це теж спрацює, бо низ залишається стриманим.

Найкращі джинси після 35 — фасон, що покращує фігуру - фото 2
Образ на зиму для жінок. Фото з Instagram

Для роботи або зустрічей обирайте піджак і чобітки на каблуці — вже не casual, а цілком пристойно. З уггі та светром вийде чудовий образ для звичайного вихідного дня. Весною і восени додайте до цих джинсів тренч і черевики, і теж вийде готовий образ без довгих зборів перед дзеркалом.

Прямі джинси чудово працюють в образах
Прямі джинси в молочному кольорі. Фото з Instagram 

Прямий крій не облягає щільно стегна та литки, тому не підкреслює те, що ви, можливо, не хочете показувати. При цьому фігура має стрункий вигляд, бо вертикальна лінія не переривається зайвими деталями. Це не про те, щоб щось приховати — просто про комфорт у власному тілі та одязі, який не змушує постійно шось поправляти або переживати, який вигляд ви маєте збоку.

Раніше ми писали про те, що темно-сірі джинси цього сезону будуть скрізь через свою універсальність.

Також ми повідомляли, який фасон джинсів буде дуже популярним у 2026 році. Він має ефектний вигляд в образах.

мода тренди жінки Джинси стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації