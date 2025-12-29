Відбулося повернення культових джинсів 2000-х — що носити у 2026 році

Світлі джинси. Фото: freepik

Після кількох років домінування завищеної талії мода рухається в інший бік. Джинси з низькою посадкою знову з'являються в гардеробах, але зараз вони мають трохи інакший вигляд.

Про це повідомляє Vogue.

Що таке low-rise і чому вони повернулися

Джинси з низькою посадкою — це модель, яка сидить нижче природної лінії талії, на стегнах. У 2000-х їх носили низько — іноді настільки, що це мало епатажний вигляд. Зараз low-rise повертаються в більш адаптованому форматі.

Мода логічно рухається циклами. Після років завищеної талії, яка візуально скорочує тулуб і подовжує ноги, прийшов час для протилежного ефекту. Джинси з низькою посадкою візуально подовжують тулуб і змінюють пропорції образу. Це має свіжий вигляд просто тому, що ми довго цього не бачили.

Які моделі будуть носити у 2026 році

У 2026 році стилісти прогнозують популярність кількох варіантів деніму з низькою посадкою.

Класичні прямі

Лаконічні, без зайвого декору. Ідеальні джинси для базових образів і офісного casual. Це той варіант, який легко вписується в будь-який гардероб.

Прямі сірі джинси. Фото з Instagram

Розслаблені (relaxed fit)

М'яка посадка, ширші штанини, комфорт у русі. Добре працюють з oversize-верхом, бо не створюють різкого контрасту між вузьким низом і широким верхом.

Розслаблений фасон джинсів. Фото з Instagram

З акцентом на стегнах

Моделі, які підкреслюють лінію тіла, але не виглядають надто відверто. Часто доповнюються ременем, який стає не просто функціональною деталлю, а акцентом образу.

Джинси з ремінем. Фото з Instagram

З чим носити трендові джинси

Джинси з низькою посадкою найкраще працюють з короткими або приталеними топами, які врівноважують лінію стегон. Якщо низ сидить на стегнах, верх має закінчуватися трохи вище або на рівні талії. Інакше пропорції розвалюються.

Укорочені жакети теж вдалий вибір, і тут ремінь перестає бути другорядною деталлю. Він стає повноцінним стилістичним акцентом, який тримає увагу на талії.

Що ж до взуття, джинси з низькою посадкою органічно поєднуються як з масивними моделями на платформі, так і з мінімалістичними сандалями. Залежить від настрою образу.

