Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модне повернення — джинси з низькою талією захоплять 2026

Модне повернення — джинси з низькою талією захоплять 2026

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:19
Відбулося повернення культових джинсів 2000-х — що носити у 2026 році
Світлі джинси. Фото: freepik

Після кількох років домінування завищеної талії мода рухається в інший бік. Джинси з низькою посадкою знову з'являються в гардеробах, але зараз вони мають трохи інакший вигляд.

Про це повідомляє Vogue.

Реклама
Читайте також:

Що таке low-rise і чому вони повернулися

Джинси з низькою посадкою — це модель, яка сидить нижче природної лінії талії, на стегнах. У 2000-х їх носили низько — іноді настільки, що це мало епатажний вигляд. Зараз low-rise повертаються в більш адаптованому форматі.

Мода логічно рухається циклами. Після років завищеної талії, яка візуально скорочує тулуб і подовжує ноги, прийшов час для протилежного ефекту. Джинси з низькою посадкою візуально подовжують тулуб і змінюють пропорції образу. Це має свіжий вигляд просто тому, що ми довго цього не бачили.

Які моделі будуть носити у 2026 році

У 2026 році стилісти прогнозують популярність кількох варіантів деніму з низькою посадкою.

Класичні прямі

Лаконічні, без зайвого декору. Ідеальні джинси для базових образів і офісного casual. Це той варіант, який легко вписується в будь-який гардероб.

Ідеальні джинси для базових образів
Прямі сірі джинси. Фото з Instagram

Розслаблені (relaxed fit)

М'яка посадка, ширші штанини, комфорт у русі. Добре працюють з oversize-верхом, бо не створюють різкого контрасту між вузьким низом і широким верхом.

Комфортні джинси зі зручною посадкою
Розслаблений фасон джинсів. Фото з Instagram

З акцентом на стегнах

Моделі, які підкреслюють лінію тіла, але не виглядають надто відверто. Часто доповнюються ременем, який стає не просто функціональною деталлю, а акцентом образу.

Доповнюйте джинси ремінем для стильних образів
Джинси з ремінем. Фото з Instagram

З чим носити трендові джинси

Джинси з низькою посадкою найкраще працюють з короткими або приталеними топами, які врівноважують лінію стегон. Якщо низ сидить на стегнах, верх має закінчуватися трохи вище або на рівні талії. Інакше пропорції розвалюються.

Укорочені жакети теж вдалий вибір, і тут ремінь перестає бути другорядною деталлю. Він стає повноцінним стилістичним акцентом, який тримає увагу на талії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що ж до взуття, джинси з низькою посадкою органічно поєднуються як з масивними моделями на платформі, так і з мінімалістичними сандалями. Залежить від настрою образу.

Раніше ми писали про те, що джинси з 90-х повертаються в моду. Їх можна побачити вже на подіумах. 

Також ми повідомляли, в яких джинсах фігура буде мати ідеальний вигляд після 35 років.

мода тренди Джинси стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації