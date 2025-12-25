Відео
Головна Мода Джинси з 90-х, які знову підкорюють вулиці та подіуми 2026

Джинси з 90-х, які знову підкорюють вулиці та подіуми 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 11:19
Джинси з 90-х у гардеробі 2026 — з чим носити легендарні моделі сьогодні
Джинси. Фото: freepik

Джинси з 90-х повернулися, і це не просто ностальгія. Три фасони, які раніше носили всі, зараз знову з'являються в гардеробах — з високою талією, кльош і світло-блакитний денім.

Новини.LIVE пояснить, чому саме вони.

Три фасони джинсів з 90-х, які знову носять

Джинси з високою талією

Висока посадка була скрізь у 90-х. Зараз вони повернулися, бо вирішують кілька проблем одночасно.

Джинси з високою талією вже в моді
Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Висока талія підкреслює її і створює чіткий поділ між верхом і низом. Вона ще візуально витягує ноги, особливо якщо заправити в джинси верх.

Комбінувати їх просто:

  • базові футболки; 
  • заправлені светри; 
  • шкіряні куртки.

Джинси-кльош

Кльош — це ті джинси, що розширюються від коліна. У 90-х їх носили практично всі, від підлітків до дорослих жінок. Зараз вони знову актуальні, і якщо у вас широкі стегна або масивний верх, кльош вирівнює пропорції.

Джинси-кльош з 90-х носять практично усі
Коричневі джинси-кльош. Фото з Instagram

Кльош часто поєднують з укороченими топами і взуттям на платформі. Це працює, бо платформа додає висоти, а укорочений верх тримає баланс в образі. Але якщо не бажаєте відкривати живіт — можна взяти кардиган або светр, просто не занадто об'ємний.

Світло-блакитний денім

Світло-блакитні джинси були культовим елементом 90-х. Вони асоціювалися з невимушеністю і розслабленим стилем. Зараз вони повернулися як альтернатива темному деніму, який домінував останні кілька років.

Світлий денім трендовий, але не практичний вибір зими-2026
Світлі джинси. Фото з Instagram

Світлий денім пасує до пастельних кольорів, білих сорочок. Але є момент: світлий денім видає бруд і плями набагато швидше, ніж темний. Якщо ви хочете більш практичні джинси на кожен день, то дійсно краще обрати щось темніше.

Раніше ми писали про те, що темно-сірі джинси стануть найпрактичнішим вибором цієї зими.

Також ми повідомляли, які джинси фактично стали культовими, бо роками тримаються в моді.

мода тренди 90-ті Джинси 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
