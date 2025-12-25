Видео
Джинсы из 90-х, которые снова покоряют улицы и подиумы 2026 года

Джинсы из 90-х, которые снова покоряют улицы и подиумы 2026 года

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 11:19
Джинсы из 90-х в гардеробе 2026 — с чем носить легендарные модели сегодня
Джинсы. Фото: freepik

Джинсы из 90-х вернулись, и это не просто ностальгия. Три фасона, которые раньше носили все, сейчас снова появляются в гардеробах — с высокой талией, клеш и светло-голубой деним.

Новини.LIVE объяснит, почему именно они.

Читайте также:

Три фасона джинсов из 90-х, которые снова носят

Джинсы с высокой талией

Высокая посадка была везде в 90-х. Сейчас они вернулись, потому что решают несколько проблем одновременно.

Джинси з високою талією вже в моді
Джинсы с высокой талией. Фото из Instagram

Высокая талия подчеркивает ее и создает четкое разделение между верхом и низом. Она еще визуально вытягивает ноги, особенно если заправить в джинсы верх.

Комбинировать их просто:

  • базовые футболки;
  • заправленные свитера;
  • кожаные куртки.

Джинсы-клеш

Клеш — это те джинсы, что расширяются от колена. В 90-х их носили практически все, от подростков до взрослых женщин. Сейчас они снова актуальны, и если у вас широкие бедра или массивный верх, клеш выравнивает пропорции.

Джинси-кльош з 90-х носять практично усі
Коричневые джинсы-клеш. Фото из Instagram

Клеш часто сочетают с укороченными топами и обувью на платформе. Это работает, так как платформа добавляет высоты, а укороченный верх держит баланс в образе. Но если не желаете открывать живот — можно взять кардиган или свитер, просто не слишком объемный.

Светло-голубой деним

Светло-голубые джинсы были культовым элементом 90-х. Они ассоциировались с непринужденностью и расслабленным стилем. Сейчас они вернулись как альтернатива темному дениму, который доминировал последние несколько лет.

Світлий денім трендовий, але не практичний вибір зими-2026
Светлые джинсы. Фото из Instagram

Светлый деним подходит к пастельным цветам, белым рубашкам. Но есть момент: светлый деним выдает грязь и пятна гораздо быстрее, чем темный. Если вы хотите более практичные джинсы на каждый день, то лучше действительно выбрать что-то темнее.

Ранее мы писали о том, что темно-серые джинсы станут самым практичным выбором этой зимой.

Также мы сообщали, какие джинсы фактически стали культовыми, потому что годами держатся в моде.

мода тренды 90-е Джинсы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
