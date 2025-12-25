Джинсы из 90-х в гардеробе 2026 — с чем носить легендарные модели сегодня

Джинсы из 90-х, которые снова покоряют улицы и подиумы 2026 года
Джинсы из 90-х вернулись, и это не просто ностальгия. Три фасона, которые раньше носили все, сейчас снова появляются в гардеробах — с высокой талией, клеш и светло-голубой деним.
Новини.LIVE объяснит, почему именно они.
Три фасона джинсов из 90-х, которые снова носят
Джинсы с высокой талией
Высокая посадка была везде в 90-х. Сейчас они вернулись, потому что решают несколько проблем одновременно.
Высокая талия подчеркивает ее и создает четкое разделение между верхом и низом. Она еще визуально вытягивает ноги, особенно если заправить в джинсы верх.
Комбинировать их просто:
- базовые футболки;
- заправленные свитера;
- кожаные куртки.
Джинсы-клеш
Клеш — это те джинсы, что расширяются от колена. В 90-х их носили практически все, от подростков до взрослых женщин. Сейчас они снова актуальны, и если у вас широкие бедра или массивный верх, клеш выравнивает пропорции.
Клеш часто сочетают с укороченными топами и обувью на платформе. Это работает, так как платформа добавляет высоты, а укороченный верх держит баланс в образе. Но если не желаете открывать живот — можно взять кардиган или свитер, просто не слишком объемный.
Светло-голубой деним
Светло-голубые джинсы были культовым элементом 90-х. Они ассоциировались с непринужденностью и расслабленным стилем. Сейчас они вернулись как альтернатива темному дениму, который доминировал последние несколько лет.
Светлый деним подходит к пастельным цветам, белым рубашкам. Но есть момент: светлый деним выдает грязь и пятна гораздо быстрее, чем темный. Если вы хотите более практичные джинсы на каждый день, то лучше действительно выбрать что-то темнее.
Ранее мы писали о том, что темно-серые джинсы станут самым практичным выбором этой зимой.
Также мы сообщали, какие джинсы фактически стали культовыми, потому что годами держатся в моде.
Читайте Новини.LIVE!