Джинсы, которые не стоит носить в 2026 — что вышло из моды

Модные ошибки — джинсы, которые стоит оставить в прошлом
Джинсы могут годами лежать в шкафу, а потом хочется достать их и надеть снова. Но некоторые модели джинсов уже настолько устарели, что лучше их не трогать.
Кислотные цвета джинсов
Ярко-розовые, неоновые, салатовые джинсы — все это было модно несколько лет назад. Сейчас в тренде натуральные оттенки: классический синий деним, светло-голубой, темно-серый, черный, бежевый. Минимализм вернулся, и он не предполагает кислотных цветов.
Джинсы-джоггеры
Джоггеры — это джинсы с резинками на косточках или на талии. Они были популярны в середине 2010-х, когда спортивный стиль смешивали с повседневным. Сейчас этот тренд закончился.
Резинки на косточках делают джинсы похожими на спортивные штаны, но из жесткой ткани, что выглядит странно. Они не удобны, потому что резинка давит, и не стильные, потому что форма устарела. Вместо джоггеров лучше выбирать прямые или широкие джинсы.
Джинсы с большими дырками
Порванные джинсы были трендом долго, но сейчас все изменилось. Большие дырки на коленях, бедрах, по всей длине — это уже не модно. Особенно если дырки имеют искусственный вид. Мода уже ушла в сторону более сдержанного, опрятного вида. Сейчас ценится качество, ухоженность, классика.
Джинсы со стразами
Стразы на карманах, по швам, на поясе — это тоже осталось в прошлом. Они были частью Y2K эстетики, но даже тот тренд уже отходит.
Стразы добавляют блеска, но делают джинсы слишком заметными. Сейчас в моде то, что можно носить годами и оно не надоест.
