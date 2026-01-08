Видео
Україна
Видео

Модные ошибки — джинсы, которые стоит оставить в прошлом

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 18:25
Джинсы, которые не стоит носить в 2026 — что вышло из моды
Рваные джинсы. Фото: freepik

Джинсы могут годами лежать в шкафу, а потом хочется достать их и надеть снова. Но некоторые модели джинсов уже настолько устарели, что лучше их не трогать.

Сайт Новини.LIVE разобрался, какие именно джинсы сейчас выглядят антитрендовыми и почему.

Читайте также:

Кислотные цвета джинсов

Ярко-розовые, неоновые, салатовые джинсы — все это было модно несколько лет назад. Сейчас в тренде натуральные оттенки: классический синий деним, светло-голубой, темно-серый, черный, бежевый. Минимализм вернулся, и он не предполагает кислотных цветов.

Кислотні кольори джинсів відходять в минуле
Яркие джинсы. Фото из Instagram

Джинсы-джоггеры

Джоггеры — это джинсы с резинками на косточках или на талии. Они были популярны в середине 2010-х, когда спортивный стиль смешивали с повседневным. Сейчас этот тренд закончился.

Джинси, які краще залишити у 2010 році
Белые джинсы-джоггеры. Фото из Instagram

Резинки на косточках делают джинсы похожими на спортивные штаны, но из жесткой ткани, что выглядит странно. Они не удобны, потому что резинка давит, и не стильные, потому что форма устарела. Вместо джоггеров лучше выбирать прямые или широкие джинсы.

Джинсы с большими дырками

Порванные джинсы были трендом долго, но сейчас все изменилось. Большие дырки на коленях, бедрах, по всей длине — это уже не модно. Особенно если дырки имеют искусственный вид. Мода уже ушла в сторону более сдержанного, опрятного вида. Сейчас ценится качество, ухоженность, классика.

Рвані джинси довго були в тренді, але їх час минув
Рваные джинсы. Фото из Instagram

Джинсы со стразами

Стразы на карманах, по швам, на поясе — это тоже осталось в прошлом. Они были частью Y2K эстетики, но даже тот тренд уже отходит.

Джинси зі стразами мають застарілий вигляд
Джинсы со стразами. Фото из Instagram

Стразы добавляют блеска, но делают джинсы слишком заметными. Сейчас в моде то, что можно носить годами и оно не надоест.

Ранее мы писали о том, что в моде 2026 будут джинсы в стиле 70-х. Они идеально подчеркнут вашу фигуру.

Также мы сообщали, что джинсы с низкой талией, которые большинство считали безвкусицей в 2025 году, вернулись в моду в этом сезоне.

мода Джинсы стиль антитренды 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
