Джинсы, которые не стоит носить в 2026 — что вышло из моды

Джинсы могут годами лежать в шкафу, а потом хочется достать их и надеть снова. Но некоторые модели джинсов уже настолько устарели, что лучше их не трогать.

Сайт Новини.LIVE разобрался, какие именно джинсы сейчас выглядят антитрендовыми и почему.

Кислотные цвета джинсов

Ярко-розовые, неоновые, салатовые джинсы — все это было модно несколько лет назад. Сейчас в тренде натуральные оттенки: классический синий деним, светло-голубой, темно-серый, черный, бежевый. Минимализм вернулся, и он не предполагает кислотных цветов.

Джинсы-джоггеры

Джоггеры — это джинсы с резинками на косточках или на талии. Они были популярны в середине 2010-х, когда спортивный стиль смешивали с повседневным. Сейчас этот тренд закончился.

Резинки на косточках делают джинсы похожими на спортивные штаны, но из жесткой ткани, что выглядит странно. Они не удобны, потому что резинка давит, и не стильные, потому что форма устарела. Вместо джоггеров лучше выбирать прямые или широкие джинсы.

Джинсы с большими дырками

Порванные джинсы были трендом долго, но сейчас все изменилось. Большие дырки на коленях, бедрах, по всей длине — это уже не модно. Особенно если дырки имеют искусственный вид. Мода уже ушла в сторону более сдержанного, опрятного вида. Сейчас ценится качество, ухоженность, классика.

Джинсы со стразами

Стразы на карманах, по швам, на поясе — это тоже осталось в прошлом. Они были частью Y2K эстетики, но даже тот тренд уже отходит.

Стразы добавляют блеска, но делают джинсы слишком заметными. Сейчас в моде то, что можно носить годами и оно не надоест.

