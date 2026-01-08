Відео
Модні помилки — джинси, які варто залишити у минулому

Модні помилки — джинси, які варто залишити у минулому

Дата публікації: 8 січня 2026 18:25
Джинси, які не варто носити у 2026 — що вийшло з моди
Рвані джинси. Фото: freepik

Джинси можуть роками лежати в шафі, а потім хочеться дістати їх і одягнути знову. Але деякі моделі джинсів вже настільки застаріли, що краще їх не чіпати.

Сайт Новини.LIVE розібрався, які саме джинси зараз мають антитрендовий вигляд і чому.

Кислотні кольори джинсів

Яскраво-рожеві, неонові, салатові джинси — все це було модно кілька років тому. Зараз у тренді натуральні відтінки: класичний синій денім, світло-блакитний, темно-сірий, чорний, бежевий. Мінімалізм повернувся, і він не передбачає кислотних кольорів.

Кислотні кольори джинсів відходять в минуле
Яскраві джинси. Фото з Instagram

Джинси-джогери

Джогери — це джинси з гумками на кісточках або на талії. Вони були популярні в середині 2010-х, коли спортивний стиль змішували з повсякденним. Зараз цей тренд закінчився.

Джинси, які краще залишити у 2010 році
Білі джинси-джогери. Фото з Instagram

Гумки на кісточках роблять джинси схожими на спортивні штани, але з жорсткої тканини, що має дивний вигляд. Вони не зручні, бо гумка тисне, і не стильні, бо форма застаріла. Замість джогерів краще обирати прямі або широкі джинси.

Джинси з великими дірками

Порвані джинси були трендом довго, але зараз все змінилося. Великі дірки на колінах, стегнах, по всій довжині — це вже не модно. Особливо якщо дірки мають штучний вигляд. Мода вже пішла в бік більш стриманого, охайного вигляду. Зараз цінується якість, доглянутість, класика.

Рвані джинси довго були в тренді, але їх час минув
Рвані джинси. Фото з Instagram

Джинси зі стразами

Страхи на кишенях, по швах, на поясі — це теж залишилося в минулому. Вони були частиною Y2K естетики, але навіть той тренд вже відходить.

Джинси зі стразами мають застарілий вигляд
Джинси зі стразами. Фото з Instagram

Страхи додають блиску, але роблять джинси занадто помітними. Зараз в моді те, що можна носити роками і воно не набридне.

Раніше ми писали про те, що у моді 2026 будуть джинси в стилі 70-х. Вони ідеально підкреслять вашу фігуру.

Також ми повідомляли, що джинси з низькою талією, що більшість вважали несмаком у 2025 році, повернулись в моду цього сезону.

мода Джинси стиль антитренди 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
