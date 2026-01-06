Відео
Вінтажні джинси з 70-х, які стилісти радять у 2026 році

Вінтажні джинси з 70-х, які стилісти радять у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:10
Усі носять ці джинси з 70-х — найефектніший денім 2026
Дівчина в стильних джинсах. Фото: freepik

Фасон кльош, який був модним символом 60-70-х, повернувся. Штани та джинси такого крою стали вдалим доповненням до більшості речей у гардеробі і підкреслюють переваги фігури.

Новини.LIVE розповість, чому це знову працює.

Що таке джинси кльош

Що таке джинси кльош

Це фасон, який з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу. Суть — розширення штанин від коліна донизу, що надає силуету динамічності та свободи.

Джинси кльош вкотре повертаються в моду
Джинси кльош в зимовому образі. Фото з Instagram

У 70-х це було про бунт проти консервативної моди попередніх десятиліть. Кльош асоціювався з молодіжною культурою, рок-музикою і свободою самовираження. Зараз він повертається без того революційного підтексту — просто як фасон, який відрізняється від того, що носили останні роки.

Але як ми знаємо, мода циклічна, і через кілька десятиліть багато дизайнерів знову звертаються до стилів минулого. 70-ті з їхніми яскравими фарбами, свободою та індивідуальністю стають актуальними, особливо в контексті глобальної тенденції на ретро і вінтаж. Правда сучасні джинси кльош мають іншу посадку, інші матеріали, інші пропорції. 

Джинси в стилі 70-х, що знову актуальні
Джинси в стилі 70-х. Фото з Instagram

З чим носити джинси кльош

Джинси кльош можна носити з усім, що не додає зайвого об'єму внизу. Облягаючі топи, приталені светри, класичні сорочки — все це підходить.

Взуття теж має значення. Кльош має також вдалий вигляд з каблуками або платформою, бо це подовжує ноги. З плоскою підошвою кльош може візуально обрізати фігуру, особливо якщо ви невисокого зросту.

Куртки, жакети, пальта — все це теж поєднується з кльошем, якщо вони не закривають лінію талії повністю. Якщо верхній одяг довгий і пряме, він може зробити силует бесформним. Краще обирати речі, які підкреслюють талію або закінчуються вище стегон.

Раніше ми писали про те, що джинси з низькою талією теж все частіше можна побачити в образах.        

Також ми повідомляли, що джинси в стилі 90-х повертаються на подіуми.

мода тренди Джинси стиль 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
