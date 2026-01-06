Усі носять ці джинси з 70-х — найефектніший денім 2026

Дівчина в стильних джинсах. Фото: freepik

Фасон кльош, який був модним символом 60-70-х, повернувся. Штани та джинси такого крою стали вдалим доповненням до більшості речей у гардеробі і підкреслюють переваги фігури.

Що таке джинси кльош

Це фасон, який з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу. Суть — розширення штанин від коліна донизу, що надає силуету динамічності та свободи.

Джинси кльош в зимовому образі. Фото з Instagram

У 70-х це було про бунт проти консервативної моди попередніх десятиліть. Кльош асоціювався з молодіжною культурою, рок-музикою і свободою самовираження. Зараз він повертається без того революційного підтексту — просто як фасон, який відрізняється від того, що носили останні роки.

Але як ми знаємо, мода циклічна, і через кілька десятиліть багато дизайнерів знову звертаються до стилів минулого. 70-ті з їхніми яскравими фарбами, свободою та індивідуальністю стають актуальними, особливо в контексті глобальної тенденції на ретро і вінтаж. Правда сучасні джинси кльош мають іншу посадку, інші матеріали, інші пропорції.

Джинси в стилі 70-х. Фото з Instagram

З чим носити джинси кльош

Джинси кльош можна носити з усім, що не додає зайвого об'єму внизу. Облягаючі топи, приталені светри, класичні сорочки — все це підходить.

Взуття теж має значення. Кльош має також вдалий вигляд з каблуками або платформою, бо це подовжує ноги. З плоскою підошвою кльош може візуально обрізати фігуру, особливо якщо ви невисокого зросту.

Куртки, жакети, пальта — все це теж поєднується з кльошем, якщо вони не закривають лінію талії повністю. Якщо верхній одяг довгий і пряме, він може зробити силует бесформним. Краще обирати речі, які підкреслюють талію або закінчуються вище стегон.

