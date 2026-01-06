Видео
Видео

Винтажные джинсы из 70-х, которые стилисты советуют в 2026 году

Дата публикации 6 января 2026 11:10
Все носят эти джинсы из 70-х — самый эффектный деним 2026 года
Девушка в стильных джинсах. Фото: freepik

Фасон клеш, который был модным символом 60-70-х, вернулся. Брюки и джинсы такого кроя стали удачным дополнением к большинству вещей в гардеробе и подчеркивают достоинства фигуры.

Новини.LIVE расскажет, почему это снова работает.

Читайте также:

Что такое джинсы клеш

Это фасон, который появился в 1970-х годах, в эпоху хиппи и диско, и быстро стал символом того времени. Суть — расширение штанин от колена вниз, что придает силуэту динамичности и свободы.

Джинси кльош вкотре повертаються в моду
Джинсы клеш в зимнем образе. Фото из Instagram

В 70-х это было о бунте против консервативной моды предыдущих десятилетий. Клеш ассоциировался с молодежной культурой, рок-музыкой и свободой самовыражения. Сейчас он возвращается без того революционного подтекста — просто как фасон, который отличается от того, что носили последние годы.

Но как мы знаем, мода циклична, и через несколько десятилетий многие дизайнеры снова обращаются к стилям прошлого. 70-е с их яркими красками, свободой и индивидуальностью становятся актуальными, особенно в контексте глобальной тенденции на ретро и винтаж. Правда современные джинсы клеш имеют другую посадку, другие материалы, другие пропорции. 

Джинси в стилі 70-х, що знову актуальні
Джинсы в стиле 70-х. Фото из Instagram

С чем носить джинсы клеш

Джинсы клеш можно носить со всем, что не добавляет лишнего объема внизу. Облегающие топы, приталенные свитера, классические рубашки — все это подходит.

Обувь тоже имеет значение. Клеш также удачно смотрится с каблуками или платформой, так как это удлиняет ноги. С плоской подошвой клеш может визуально обрезать фигуру, особенно если вы невысокого роста.

Куртки, жакеты, пальто — все это тоже сочетается с клешем, если они не закрывают линию талии полностью. Если верхняя одежда длинная и прямая, она может сделать силуэт бесформным. Лучше выбирать вещи, которые подчеркивают талию или заканчиваются выше бедер.

мода тренды Джинсы стиль 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
