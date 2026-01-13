Джинси 2026 року — 7 стильних моделей, що диктують нові правила

Джинси. Фото: freepik

Український дизайнер Андре Тан назвав джинси, на які варто звернути увагу у 2026 році. Він виділив 7 моделей, що визначатимуть стиль сезону.

Детальніше про них дизайнер розповів в своєму Instagram.

Реклама

Читайте також:

Джинси, які будуть на піку популярності 2026

Barrel leg

Це джинси з округленим силуетом. Вони додають об’єму в нижній частині тіла, тому важливо підбирати правильну довжину. За вдалого крою вони мають сучасний вигляд і вже з’являються в колекціях дизайнерів та на вулицях міст.

Barrel leg. Фото з Instagram

Кльош

Модель, що нагадує стиль 70-х. Кльош робить силует легшим і додає образу ретро-настрою. Просто знайдіть посадку, яка підходить саме вашому росту.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Джинси з принтами

Такі джинси відразу стають головним елементом образу і дозволяють легко створювати нестандартні поєднання з базовими речами.

Темно-сині джинси

Прості та універсальні, вони знову повертаються в гардероби. Підійдуть будь-якому типу фігури і легко поєднуються з різними речами, від повсякденного одягу до більш стриманого стилю.

Темно-сині джинси. Фото з Instagram

Джинси з відворотами

Моделі з підвернутими штанинами додають невимушеності образу. Їх можна зробити самостійно або обрати готові варіанти у колекціях брендів, таких як Chloé та Loewe.

Базові джинси

Це класика, яка ніколи не виходить із моди. Укорочені чи стандартної довжини, вони залишаються надійним варіантом для будь-якого гардероба.

Базові джинси. Фото з Instagram

Широкі довгі джинси

Їх носять вже кілька сезонів поспіль. Важливо знайти свій варіант, щоб поєднувати зручність і вигляд, який не відчувається громіздким.

Порада від Андре Тана проста: не обмежувати себе стандартними рішеннями. Джинси можна обирати так, щоб вони відображали ваш характер і дозволяли експериментувати зі стилем.

Раніше ми писали про те, які джинси стилісти радять залишити у 2025 році і придивитися до більш сучасних моделей.

Також ми повідомляли, що джинси з низькою талією повертають собі модний статус у 2026 році.