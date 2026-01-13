Джинси 2026 року — 7 стильних моделей, що диктують нові правила

Андре Тан назвав 7 джинсів, що будуть в моді у 2026 році
Український дизайнер Андре Тан назвав джинси, на які варто звернути увагу у 2026 році. Він виділив 7 моделей, що визначатимуть стиль сезону.
Детальніше про них дизайнер розповів в своєму Instagram.
Джинси, які будуть на піку популярності 2026
Barrel leg
Це джинси з округленим силуетом. Вони додають об’єму в нижній частині тіла, тому важливо підбирати правильну довжину. За вдалого крою вони мають сучасний вигляд і вже з’являються в колекціях дизайнерів та на вулицях міст.
Кльош
Модель, що нагадує стиль 70-х. Кльош робить силует легшим і додає образу ретро-настрою. Просто знайдіть посадку, яка підходить саме вашому росту.
Джинси з принтами
Такі джинси відразу стають головним елементом образу і дозволяють легко створювати нестандартні поєднання з базовими речами.
Темно-сині джинси
Прості та універсальні, вони знову повертаються в гардероби. Підійдуть будь-якому типу фігури і легко поєднуються з різними речами, від повсякденного одягу до більш стриманого стилю.
Джинси з відворотами
Моделі з підвернутими штанинами додають невимушеності образу. Їх можна зробити самостійно або обрати готові варіанти у колекціях брендів, таких як Chloé та Loewe.
Базові джинси
Це класика, яка ніколи не виходить із моди. Укорочені чи стандартної довжини, вони залишаються надійним варіантом для будь-якого гардероба.
Широкі довгі джинси
Їх носять вже кілька сезонів поспіль. Важливо знайти свій варіант, щоб поєднувати зручність і вигляд, який не відчувається громіздким.
Порада від Андре Тана проста: не обмежувати себе стандартними рішеннями. Джинси можна обирати так, щоб вони відображали ваш характер і дозволяли експериментувати зі стилем.
