Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Какие джинсы из 70-х идеальны для женщин после 30 лет

Какие джинсы из 70-х идеальны для женщин после 30 лет

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:19
Джинсы 70-х для женщин 30+ — тренд, который стоит примерить
Джинси. Фото: freepik

Джинсы-клеш возвращаются в моду, и в этом сезоне их особенно оценят женщины 30+. Этот фасон джинсов поможет создать сбалансированный образ, который будет выглядеть стильно при разных обстоятельствах.

Новини.LIVE покажет, с чем носить клеш, чтобы подчеркнуть фигуру.

Реклама
Читайте также:

Джинсы-клеш для женщин 30+ — как создать современный образ

Мода часто заглядывает в прошлое, и 1970-е этому подтверждение. Для женщин 30+ джинсы-клеш — это идеальный вариант: они скрывают проблемные зоны бедер и ног, делают силуэт изящным и добавляют изюминку образу. Выбирайте модели с высокой или средней посадкой и сочетайте их с приталенными или облегающими топами, свитерами, классическими рубашками или даже косухами. Длинные блузы с драпировкой или шнуровкой в сочетании с джинсами-клеш помогают создать легкую вертикаль и визуально удлиняют ноги.

Джинси-кльош будуть доречними в різних образах
Джинсы-клеш со свитером. Фото из Instagram

Стилисты отмечают, что когда наступают холода, важно правильно подобрать верхнюю одежду. Простой вариант на каждый день — пуховик с капюшоном, что и стильно, и практично. Если хочется выглядеть более женственно, подойдет пальто или плащ средней длины. Они сбалансируют ширину брюк и сделают силуэт более гармоничным.

Джинси, які підійдуть для жінок 30+
Стильный образ на теплую погоду. Фото из Instagram

Также под клеш выбирайте обувь на каблуке, танкетке или ботильоны. Это подчеркнет изящество вашей фигуры. Для женщин 30+ такие мелочи важны, потому что помогают выглядеть современно без чрезмерных экспериментов.

Ранее мы писали о том, какие джинсы снова пользуются спросом среди миллениалов и поколения Z.

Также мы сообщали, что есть фасоны джинсов, которые рекомендует носить в 2026 году известный украинский дизайнер Андре Тан.

мода тренды женщины Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации