Джинсы 70-х для женщин 30+ — тренд, который стоит примерить

Джинсы-клеш возвращаются в моду, и в этом сезоне их особенно оценят женщины 30+. Этот фасон джинсов поможет создать сбалансированный образ, который будет выглядеть стильно при разных обстоятельствах.

Новини.LIVE покажет, с чем носить клеш, чтобы подчеркнуть фигуру.

Джинсы-клеш для женщин 30+ — как создать современный образ

Мода часто заглядывает в прошлое, и 1970-е этому подтверждение. Для женщин 30+ джинсы-клеш — это идеальный вариант: они скрывают проблемные зоны бедер и ног, делают силуэт изящным и добавляют изюминку образу. Выбирайте модели с высокой или средней посадкой и сочетайте их с приталенными или облегающими топами, свитерами, классическими рубашками или даже косухами. Длинные блузы с драпировкой или шнуровкой в сочетании с джинсами-клеш помогают создать легкую вертикаль и визуально удлиняют ноги.

Стилисты отмечают, что когда наступают холода, важно правильно подобрать верхнюю одежду. Простой вариант на каждый день — пуховик с капюшоном, что и стильно, и практично. Если хочется выглядеть более женственно, подойдет пальто или плащ средней длины. Они сбалансируют ширину брюк и сделают силуэт более гармоничным.

Также под клеш выбирайте обувь на каблуке, танкетке или ботильоны. Это подчеркнет изящество вашей фигуры. Для женщин 30+ такие мелочи важны, потому что помогают выглядеть современно без чрезмерных экспериментов.

