Джинси 70-х для жінок 30+ — тренд, який варто приміряти

Джинси-кльош повертаються в моду, і цього сезону їх особливо оцінять жінки 30+. Цей фасон джинсів допоможе створити збалансований образ, який буде мати стильний вигляд за різних обставин.

Джинси-кльош для жінок 30+ — як створити сучасний образ

Мода часто заглядає в минуле, і 1970-ті цьому підтвердження. Для жінок 30+ джинси-кльош — це ідеальний варіант: вони приховують проблемні зони стегон і ніг, роблять силует витонченим і додають родзинки образу. Вибирайте моделі з високою або середньою посадкою і поєднуйте їх із приталеними або облягаючими топами, светрами, класичними сорочками чи навіть косухами. Довгі блузи з драпіруванням або шнурівкою у поєднанні з джинсами-кльош допомагають створити легку вертикаль і візуально подовжують ноги.

Джинси-кльош зі светром. Фото з Instagram

Стилісти наголошують на тому, що коли настає холод, важливо правильно підібрати верхній одяг. Простий варіант на щодень — пуховик із капюшоном, що і стильно, і практично. Якщо хочеться мати більш жіночний вигляд, підійде пальто або плащ середньої довжини. Вони збалансовують ширину штанів і зроблять силует більш гармонійним.

Стильний образ на теплу погоду. Фото з Instagram

Також під кльош обирайте взуття на підборах, танкетці або ботильйони. Це підкреслить витонченість вашої фігури. Для жінок 30+ такі дрібниці важливі, бо допомагають мати сучасний вигляд без надмірних експериментів.

