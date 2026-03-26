Джинси 2026 року, які має мати кожна у своєму гардеробі

Джинси 2026 року, які має мати кожна у своєму гардеробі

Дата публікації: 26 березня 2026 11:47
Світлі джинси. Фото: freepik

Якщо раніше ми постійно балансували між ультравузькими скінні та широкими baggy, то у 2026 році мода робить паузу на "золотій середині". Головна тенденція — stovepipe jeans. Це не просто ще одна модель джинсів, а ідеальна комбінація зручності, стилю та позачасової естетики.

Як розпізнати наймодніші джинси 2026 року

Уявіть димар: вузький зверху і рівний вниз — ось це і є силует цих джинсів. У талії та стегнах вони сидять щільно, підкреслюючи форму, а від коліна штанина спадає вертикально, не обтягує литку, але й не робить ноги широкими. Виходить баланс між скінні та класикою, який має природний й елегантний вигляд.

Трендова модель джинсів цього року
Стильний образ з модними джинсами 2026 року. Фото: Instagram/lisonseb

Чому ці джинси варті уваги

  1. Візуально подовжують ноги
    Прямі штанини від коліна роблять ноги стрункішими. Навіть якщо ваш зріст середній, ці джинси додають легкості й витонченості силуету.
  2. Легко підібрати взуття
    Забудьте про дилему "що сьогодні одягти з джинсами". Stovepipe будуть мати вдалий вигляд і з ботильйонами-панчохами, і з лоферами, і з кедами. Це реально універсальна база, яка вирішує багато стильових питань.
  3. Інвестиція на кожен день
    Вони не вийдуть з моди за сезон. Ці джинси можна поєднувати з усім: від легких футболок до класичних сорочок і жакетів. Це саме та річ, яка робить життя простішим і стильнішим водночас.
Джинси 2026 року, які має мати кожна у своєму гардеробі - фото 2
Образ з темними джинсами. Фото: Instagram/salome.mory

2026 рік — про речі, які працюють на вас, а не проти. Stovepipe jeans — це ідеальний приклад такої логіки: стильно, зручно, універсально. Якщо ще не маєте у гардеробі такої пари, саме час придивитися до них.

Раніше ми писали про те, які джинси втратили актуальність у 2026 році. Новини.LIVE розповість про кольори, форму, моделі, про які стилісти радять забути. В моді те, що можна носити роками.

Також ми повідомляли, що вінтажні джинси з 70-х повернулися в моду. За даними Новини.LIVE, цей фасон з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
