Самые практичные юбки 2026 — трендовые модели для стильных образов

Девушка в коричневой юбке и шляпе. Фото: freepik

В начале 2026 года модные тенденции коснулись юбок: от материалов до фасонов. Они остаются актуальными даже зимой и легко вписываются в теплые образы с пальто, шубами и высокими сапогами.

Об этом пишет издание Cosmopolitan.

Среди всех вариантов в этом году особое внимание стоит обратить на три типа юбок, которые чаще всего встречаются в стритстайле и на подиумах.

Джинсовые юбки

Деним в этом году снова в тренде, и зимой актуальны светлые оттенки — от бледно-голубого до молочного. Короткие или чуть ниже колена модели хорошо сочетаются с теплыми свитерами, худи или жакетами. Для обуви подходят ботинки челси, грубые ботинки на шнуровке или высокие сапоги. Джинсовая юбка с простым кроем или легким А-силуэтом создает сбалансированный образ и не требует сложных аксессуаров.

Джинсовая юбка. Фото из Instagram

Трикотажные юбки

Вязаные юбки в этом году можно носить практически в любое время года. Они теплые и удобные, но главное правильно подобрать длину. Классическая миди из плотного трикотажа подходит к рубашкам и легким свитерам, а короткие модели носят с высокими сапогами или грубой обувью для контраста. Трикотаж позволяет экспериментировать.

Коричневая трикотажная юбка. Фото из Instagram

Юбки из плотных тканей

В этом году в моде материалы, которые держат форму: шерсть, твид, бархат, плотный коттон. Такие юбки подходят для повседневных образов и праздничных луков. Прямой крой или юбка-трапеция создает четкие линии, а высокий пояс помогает подчеркнуть талию.

Твидовая юбка в модном образе. Фото из Instagram

Для удачного комбинирования можно выбрать однотонный свитер или жакет, а для завершения образа — высокие сапоги или элегантные ботинки на каблуке.

