Самые практичные юбки 2026 — трендовые модели для стильных образов

3 юбки 2026, которые станут находкой для любого гардероба
В начале 2026 года модные тенденции коснулись юбок: от материалов до фасонов. Они остаются актуальными даже зимой и легко вписываются в теплые образы с пальто, шубами и высокими сапогами.
Об этом пишет издание Cosmopolitan.
Среди всех вариантов в этом году особое внимание стоит обратить на три типа юбок, которые чаще всего встречаются в стритстайле и на подиумах.
Джинсовые юбки
Деним в этом году снова в тренде, и зимой актуальны светлые оттенки — от бледно-голубого до молочного. Короткие или чуть ниже колена модели хорошо сочетаются с теплыми свитерами, худи или жакетами. Для обуви подходят ботинки челси, грубые ботинки на шнуровке или высокие сапоги. Джинсовая юбка с простым кроем или легким А-силуэтом создает сбалансированный образ и не требует сложных аксессуаров.
Трикотажные юбки
Вязаные юбки в этом году можно носить практически в любое время года. Они теплые и удобные, но главное правильно подобрать длину. Классическая миди из плотного трикотажа подходит к рубашкам и легким свитерам, а короткие модели носят с высокими сапогами или грубой обувью для контраста. Трикотаж позволяет экспериментировать.
Юбки из плотных тканей
В этом году в моде материалы, которые держат форму: шерсть, твид, бархат, плотный коттон. Такие юбки подходят для повседневных образов и праздничных луков. Прямой крой или юбка-трапеция создает четкие линии, а высокий пояс помогает подчеркнуть талию.
Для удачного комбинирования можно выбрать однотонный свитер или жакет, а для завершения образа — высокие сапоги или элегантные ботинки на каблуке.
