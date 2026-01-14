Видео
3 юбки 2026, которые станут находкой для любого гардероба

3 юбки 2026, которые станут находкой для любого гардероба

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 18:15
Самые практичные юбки 2026 — трендовые модели для стильных образов
Девушка в коричневой юбке и шляпе. Фото: freepik

В начале 2026 года модные тенденции коснулись юбок: от материалов до фасонов. Они остаются актуальными даже зимой и легко вписываются в теплые образы с пальто, шубами и высокими сапогами.

Об этом пишет издание Cosmopolitan.

Читайте также:

Среди всех вариантов в этом году особое внимание стоит обратить на три типа юбок, которые чаще всего встречаются в стритстайле и на подиумах.

Джинсовые юбки

Деним в этом году снова в тренде, и зимой актуальны светлые оттенки — от бледно-голубого до молочного. Короткие или чуть ниже колена модели хорошо сочетаются с теплыми свитерами, худи или жакетами. Для обуви подходят ботинки челси, грубые ботинки на шнуровке или высокие сапоги. Джинсовая юбка с простым кроем или легким А-силуэтом создает сбалансированный образ и не требует сложных аксессуаров.

Світла джинсова спідниця нижче коліна з кросівками та топом
Джинсовая юбка. Фото из Instagram

Трикотажные юбки

Вязаные юбки в этом году можно носить практически в любое время года. Они теплые и удобные, но главное правильно подобрать длину. Классическая миди из плотного трикотажа подходит к рубашкам и легким свитерам, а короткие модели носят с высокими сапогами или грубой обувью для контраста. Трикотаж позволяет экспериментировать.

Трикотажна спідниця міді на талії в поєднанні з светром
Коричневая трикотажная юбка. Фото из Instagram

Юбки из плотных тканей

В этом году в моде материалы, которые держат форму: шерсть, твид, бархат, плотный коттон. Такие юбки подходят для повседневных образов и праздничных луков. Прямой крой или юбка-трапеция создает четкие линии, а высокий пояс помогает подчеркнуть талию.

Спідниця зі твіду і зимовим жакетом
Твидовая юбка в модном образе. Фото из Instagram

Для удачного комбинирования можно выбрать однотонный свитер или жакет, а для завершения образа — высокие сапоги или элегантные ботинки на каблуке.

Ранее мы писали о том, какие юбки творят настоящие чудеса с фигурой. Эти фасоны набирают только популярность.

Также мы сообщали, какая юбка из 90-х снова актуальна в этом сезоне. Рассказываем, как ее носят сегодня.

мода тренды вещи стиль юбки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
